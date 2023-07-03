Производители и оптовая торговля обещают спасти сахалинцев и курильчан от тепловых ударов мороженым и квасом. Осталось дождаться летнего зноя

Пару лет назад на Сахалине случился аврал: июльский зной набрал такие обороты, что с торговых прилавков мигом улетучились запасы кваса и мороженого, производителям и торговле пришлось поднапрячься, чтобы уравновесить спрос и предложение. Готовы ли в этом году наши мороженщики-кормильцы и квасопоильцы к подобному сценарию?

По морям, по волнам

На Сахалин мороженое везут большими рефрижераторными контейнерами, каждый из которых вмещает примерно 12 тонн продукции. По железной дороге контейнер доезжает до Владивостока, дальше по морю движется в Корсаков и поступает на склад. Курильчан обеспечивают этой продукцией местные предприниматели. Они загружаются в областном центре и дальше морем в небольших контейнерах везут его на Итуруп.

На всем пути следования особое внимание уделяется поддержанию температурного режима – холодовая цепочка должна соблюдаться от старта до финиша. В случае подтаивания по вине транспортников, партия возвращается им на утилизацию. За июль только одна оптовая компания реализует обычно 110 тонн разнообразного мороженого. Активная торговля продолжается весь теплый период, вплоть до октября.

Ведерко с сюрпризом

Единственный местный производитель мороженого – молокозавод «Поронайский».

– Мы выпускаем сегодня семь наименований этой продукции в вафельных стаканчиках: пломбир, шоколадный пломбир, сливочное, сливочно-шоколадное, сливочно-клубничное, ананасовое, крем-брюле. Кроме того, взялись за выпуск мороженого с фруктово-ягодным гарниром в 450-граммовых емкостях, картонных ведерках, – говорит Ольга Журавлева, заместитель гендиректора предприятия. – Сейчас выпускаем порядка 30 тонн в месяц, но будет больше. У предприятия налажена система сбыта, продукцию завод доставляет продавцам своими силами. При этом охватываем весь Сахалин – от Охи до Холмска, Невельска. Готовы отпускать мороженое и на Курилы.

Ледышка для вегана

У одного из оптовых поставщиков мороженого ООО «Планета витаминов» в широком ассортименте представлено мороженое разной расфасовки и в разных упаковках.

С импортной продукцией есть определенные проблемы. Кто-то из производителей из-за геополитических сложностей остановил поставки. А кто-то после некоторой паузы открыл производство в России, и теперь эту продукцию в урезанном ассортименте вновь можно видеть на сахалинских прилавках.

В числе новинок отечественного производителя мороженое с соленой карамелью и грецким орехом.

Эксклюзив сезона: жимолость с мятой на молочной основе, виноград в шоколаде, сливочное мороженое с ярко выраженным сырным ароматом. Есть кое-что и для любителей «ледышек» без молочной основы, например, фруктовый лед. Есть и мороженое для веганов – это замороженный десерт Экзо vegan на кокосовой основе со вкусом манго-маракуйя. В 70-граммовой порции – ни капли животных жиров!

Брикеты на семью – до килограмма – представлены в ассортименте. Ну, а если вкусы расходятся, есть смысл взять упаковку мороженого «три в одном» – пломбир, клубника, шоколад.

Серьезных скачков цен пока не было, цены установились ранее и держатся стабильно. Мы пока не знаем, каким будет лето, но если будет жарко – все равно всем всего хватит!

Будем ли с квасом?

В отделе маркетинга корсаковского завода «Северная звезда» на этот вопрос отвечают положительно.

К горячему сезону здесь готовы. К традиционной линейке напитков добавляется еще семь видов. Это баночные версии лимонада трех видов и три вида чая в баночках 0,5 л и комбуча (чайный квас). Это настойка чайного гриба, приготовленная с использованием современных технологий. До недавнего времени комбучу реализовали в розлив, теперь – в банках.

Пляж-палатка

У предприятия действует разветвленная сеть фирменных торговых палаток по всему югу острова, в Корсакове на заводе работает фирменный магазин. В пик сезона производство кваса измеряется тысячами литров, при необходимости есть возможность нарастить объемы.

Важный момент: с открытием купального сезона предприятие планирует организовать выездную торговлю квасом на пляжах.

Свою лепту вносит и старейший южно-сахалинский завод «Колос». Классический хлебный квас в его исполнении выпускается в достаточном объеме и традиционно пользуется спросом. Квасных дел мастера уверенно говорят о том, что и в тропическую жару готовы обеспечить сахалинцев этим напитком. Хватит кваса и на утоление жажды на знойном пляже, и на приготовление окрошки, и на посещение бани останется, чтобы ароматный хлебный пар подавать!

Любомир КВАСОВ.

P. S.

В региональном министерстве сельского хозяйства и торговли заверили, что ситуация с торговлей мороженым и квасом под контролем. Ежедневно проводится мониторинг, в ходе которого отслеживается ассортимент и наличие достаточного количества этой продукции на прилавках. Министерство также получает оперативные данные от коллег из Россельхознадзора. Что касается торговли в областном центре, большую работу проводит департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка. В частности, департамент организует сезонную торговлю – выдает разрешения и определяет торговые места. Каких-либо жалоб от покупателей, сообщений о дефиците освежающей продукции пока не поступало.