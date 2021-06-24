Пройти процедуру прививки в удобный час и без очереди

Если у Вас подошел срок второй репликации, 25 июня до 14.00 во всех поликлиниках и мобильных комплексах будет проводиться прививка вторым компонентом вакцины.

Все, у кого на это время была назначена процедура прививки первым компонентом, смогут привиться после 14.00 и в последующие дни. Также после этого часа будет возобновлена вакцинация первым и вторым компонентом. В Южно-Сахалинске иммунизацию можно пройти в поликлиниках, а также в торговых центрах «МегаБерезка», «Столица», «Сити-Молл» и на площади Победы.

В районах прививочные кабинеты также работают во всех поликлиниках, график передвижных пунктов вакцинации размещен на сайтах и страничках центральных районных больниц в соцсетях.