Прокуратура через суд требует от областного минздрава и углегорской больницы закупить компьютерный томограф 

Основанием для этого стала проверка, проведённая надзорным органом из-за неработающего аппарата. История эта тянется с 2023 года.

Тогда специализированная организация по просьбе руководства лечебного учреждения провело диагностику томографа. Специалисты дали рекомендации по его ремонту и обслуживанию. Но всё упёрлось в отсутствие средств. Поэтому работы не проведены. Больным приходится ездить на томографию в Южно-Сахалинск. Зачастую они проходят обследование платно, а не по полису ОМС. Прокурор Углегорского района внёс представление главному врачу местной больницы.

Обязанность обеспечить там наличие компьютерного томографа в пригодном для эксплуатации состоянии может возложить на региональный минздрав и углегорскую больницу суд.

В прошлом году, как сообщал «Советский Сахалин», в больнице несколько месяцев не работал рентген-аппарат. Чтобы сделать снимок, приходилось возить пациентов в Красногорск, за 90 км от райцентра по неидеальной дороге. Только в феврале в Углегорск смогли привезти не новую, но хотя бы работающую установку. Но это временное решение.

Владимир ПАВЛОВ.

