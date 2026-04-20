Прокуратура через суд требует от областного минздрава и углегорской больницы закупить компьютерный томограф 

Тематическое фото ИИ.

Основанием для этого стала проверка, проведённая надзорным органом из-за неработающего аппарата. История эта тянется с 2023 года.

Тогда специализированная организация по просьбе руководства лечебного учреждения провело диагностику томографа. Специалисты дали рекомендации по его ремонту и обслуживанию. Но всё упёрлось в отсутствие средств. Поэтому работы не проведены. Больным приходится ездить на томографию в Южно-Сахалинск. Зачастую они проходят обследование платно, а не по полису ОМС. Прокурор Углегорского района внёс представление главному врачу местной больницы.

Обязанность обеспечить там наличие компьютерного томографа в пригодном для эксплуатации состоянии   может возложить на региональный минздрав и углегорскую больницу суд.

В прошлом году, как сообщал «Советский Сахалин», в больнице несколько месяцев не работал рентген-аппарат. Чтобы сделать снимок, приходилось возить пациентов в Красногорск, за 90 км от райцентра по неидеальной дороге. Только в феврале в Углегорск смогли привезти не новую, но хотя бы работающую установку. Но это временное решение.

Владимир ПАВЛОВ.

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

