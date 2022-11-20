Прокуратура области организовала в Тымовском временную приемную для жильцов двух пострадавших домов

20 ноября прием граждан многоквартирных жилых домов (№ 6а по улице Библиотечной и 23а по улице Торговой) организован по месту нахождения администрации Тымовского района по адресу: Тымовское, улица Кировская, 70.

В дальнейшем временная приемная продолжит свою работу в здании прокуратуры Тымовского района по адресу: Тымовское, улица Кировская, 97.

Прокуратура области держит на контроле соблюдение жилищных прав граждан в отношении их временного размещения, социальных выплат и последующего предоставления им жилья.

Открыта горячая линия по телефонам: 27‑72-01, 8 (914) 757-72-01. Одновременно на горячей линии принимаются обращения о нарушениях при эксплуатации бытового и иного газового оборудования на территории всего региона.

В настоящее время прокурорские проверки исполнения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования организованы во всех многоквартирных домах области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.