Прокуратура обязала муниципалитет погасить многомиллионную задолженность

Прокурорская проверка исполнения законодательства в своевременности оплаты заказчиками по исполненным государственным и муниципальным контрактам выявила задолженность муниципального бюджетного учреждения «Анивский отдел капитального строительства» предпринимателям. По трем исполненным муниципальным контрактам по строительству социальных объектов ведомство задолжало свыше 240 млн рублей.

Руководителю муниципального заказчика внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры по Сахалинской области.

Реакция последовала незамедлительно, предпринимателям деньги заплатили.