Прокуратура обязала власти круглосуточно принимать жалобы жителей на холодные батареи

Прокуратура Южно-Курильского района при проверке установила, что муниципалитетом не обеспечивался круглосуточный прием обращений граждан об отсутствии теплоснабжения. И главное, не было определено должностное лицо, которое в течении 3 часов должно на это отреагировать и информировать заявителя о принимаемых мерах в течение суток с момента обращения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, по данному факту прокуратурой района в адрес мэра МО «Южно-Курильский городской округ» внесено представление.

Администрацией района принят нормативный правовой акт, определяющий порядок регистрации таких обращений, ответственных за их рассмотрение должностных лиц, а также алгоритм действий.

Так, муниципалитетом должно быть обеспечено восстановление нарушенных прав граждан в течении 6 часов с даты поступления обращения, о чем в обязательном порядке в течении суток должен быть проинформирован заявитель.