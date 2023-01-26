Прокуратура проверяет жалобы южносахалинцев на качество воды

Городская прокуратура отреагировала на публикации в СМИ о ненадлежащем качестве воды, поступающей в многоквартирные дома и социальные объекты г. Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба прокуратуры области. организована проверка.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о водоснабжении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. С целью оценки качества воды к проведению проверки привлечены специалисты территориального отдела Роспотребнадзора.

В случае выявления фактов организации водоснабжения, в том числе несоответствия показателей воды требованиям, будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования.