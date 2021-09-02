Пролом «стены Маннергейма». Мини-выставка ко Дню освобождения Южного Сахалина и Курильских островов

В эти дни посетителей областного краеведческого музея в фойе первого этажа встречает большое полотно известного живописца и графика, заслуженного художника России Гиви Манткавы «Штурм Харамитогских укреплений. Август 1945 г.». Картина иллюстрирует наступление советских войск на основной рубеж японской обороны у поселка Котон (ныне с. Победино).

Организаторы выставки дополнили картину информацией о Харамитогских укреплениях. Сахалинская «стена Маннергейма» протянулась на 12 километров фронта, глубина фортификации составила 16 километров. Укрепрайон состоял из двух линий обороны. Главная включала три узла сопротивления и несколько опорных пунктов, где у японцев имелось 25 – 30 дотов, около 100 дзотов, противотанковые рвы, проволочные заграждения. Западный фланг этой оборонительной линии упирался в горный массив, на востоке – в лесистую болотистую низину реки Поронай.

Южнее Харамитогов, в районе нынешнего поселка Смирных, располагалась вторая линия обороны японской армии. Здесь насчитывалось 17 железобетонных дотов, 31 артиллерийский и 108 пулеметных дзотов, 28 артиллерийских и 18 минометных позиций, до 150 убежищ, а также традиционные противотанковые рвы и километры колючей проволоки.

Южную часть Сахалина обороняли 4 полка 88-й японской дивизии, корпус резервистов и пограничная стража. Около 5,5 тыс. человек были сосредоточены в районе реки Поронай, близ госграницы. В Сикуке (Поронайске) и Тойохаре (Южно-Сахалинск) были оборудованы военные аэродромы.

«Стену Маннергейма» советские войска проламывали неделю. Взятие Харамитогских укреплений явилось решающим событием для исхода всей Южно-Сахалинской наступательной операции.

На выставке представлена карта Юж­но-Сахалинской наступательной операции 11 – 25 августа 1945 г.

В экспозиции также скульптура из металла «Подвиг Героя Советского Союза Вилкова Николая Александровича». Автор неизвестен.

Боцман плавбазы «Север» старшина 1-й статьи Николай Вилков в ходе Курильской десантной операции 18 августа – 1 сентября 1945 г. при освобождении острова Шумшу повторил подвиг Александра Матросова. Вилков вместе с матросом Петром Ильичевым своими телами закрыли амбразуры пулеметного дзота, обеспечив дальнейшее продвижение десантников.

Подробная информация: о подвиге Николая Вилкова и творчестве художника Гиви Маткавы.

Людмила БЕРКОВИЧ.