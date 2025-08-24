Пропавших на Итурупе туристов нашли через двое суток

Не только курильчане, но и вся страна следила за поисками пропавших на Итурупе туристов.

В соцсетях опубликован список путешественников: четверо женщин из Санкт-Петербурга, остальные – врачи из Самары и других городов. Самой старшей из них 50 лет.

Туристов, планировавших пойти на вулкан, должно было быть десять. Но одна из женщин отказалась от похода – из-за натёртых мозолей на ногах.

Они найдены живыми, сообщил мэр Курильского района Константин Истомин. Все 10 человек вернулись на вертолёте МЧС на площадку санавиации.

Девять женщин и мужчина-проводник две ночи провели в условиях, далёких от комфорта, под открытым небом.

Как уже сообщалось, поиски пропавших людей начались в воскресное утро, когда в субботу в обозначенное время туристы не вышли на связь.

В условиях густого тумана и мороси поисковая группа несколько часов прочёсывала окрестности. Но безрезультатно.

Прокуратура организовала проверку по факту пропажи туристов и в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению законодательства при предоставлении туристических услуг.

Выяснилось – выход группы на маршрут не был зарегистрирован, что создавало сложности в поиске пропавших путешественников. Вместо вулкана Баранского туристы, заблудившись, отправились в сторону океана.

Гид с Камчатки – 36-летний Валерий Федосов. По всей видимости, сказалось его незнание местного маршрута. Хотя, судя по его практике, он должен быть опытным проводником.

