В Смирныховском районе пропавших в лесу людей ищут до сих пор

Продолжаются поиски семьи из четырех человек, пропавших в районе горы Вайда. В субботу 23 августа семья – супруги, их дочь и 15-летняя внучка – отправились собирать клоповку, но домой не вернулись. Что произошло с ними, пока остается загадкой. На дороге была найдена их машина. В 12 километрах от авто обнаружили кострище. Спасатели предполагают, что оно могло быть разведено этой группой.

Мэр района Ирина Карпукова рассказала журналисту «Советского Сахалина», что к поискам подключены все службы: МЧС, полиция, лесопожарная станция, РЖД, поисково-спасательный отряд имени В.А. Полякова, центр «Воин», а также добровольцы. Ежедневно от 12 до 15 волонтеров прочесывают лес. Сегодняшняя смена уже вышла в поле, однако результатов пока нет.

В прошедшие сутки для обследования местности использовали беспилотник с тепловизором. Поиски велись до четырех часов утра, но дождь временами мешал продолжить работу с воздуха. Планируется повторный вылет дронов. Помимо этого, лес обследует гусеничный транспортёр-тягач.

Гора Вайда считается популярным, но сложным для ориентирования местом. Смирныховцы называют этот район «заколдованным», каждый год там теряются люди. Сопки внешне очень похожи, и достаточно велик риск заблудиться.

Вероятность встречи пропавших людей с медведем крайне мала. За последние годы случаев столкновения человека с хозяином леса в Смирныховском районе не зафиксировано. Кроме того, численность популяции хищников находится под контролем охотоведов.

Анастасия КАРАМУШКИНА.