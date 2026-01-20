Прошедшая неделя для журналистского сообщества прошла под знаком Дня российской печати

В Сахалинском областном центре народного творчества состоялась церемония награждения островных служителей пера. С приветственным словом к участникам церемонии обратился губернатор Валерий Лимаренко.

— Ваша работа – это призвание. Вы всегда рядом с народом, первыми рассказываете о проблемах людей, боретесь за справедливость и этим помогаете в работе властей. При вашей поддержке в ушедшем году в Сахалинской области реализованы важные проекты. В год 80-летия Победы на острове Шумшу увековечена память героев Курильской десантной операции. Уметь прожить, прочувствовать и донести до читателей, в каких условиях воины брали эти высоты, – огромный талант. Сегодня сахалинские бойцы снова на передовой, защищают интересы людей в зоне специальной военной операции. Вместе с вами мы, как одна семья, поддерживаем ребят: помогаем оборудованием, заботимся об их семьях, решаем житейские вопросы. Общими усилиями мы добиваемся важных перемен, – отметил глава области. – Самый яркий пример – успешный старт программы «Счастливое материнство». Нам удалось повысить в обществе значимость семейных ценностей. От всего сердца благодарю вас за непростой труд. Желаю вам сохранять искренность и честность при создании новых творческих проектов, прославляющих Сахалин и Курилы.

Выдающимся работникам отрасли глава региона вручил награды. Специальный корреспондент газеты «Советский Сахалин» Людмила Степанец принимала поздравления с присуждением ей звания «Заслуженный журналист Сахалинской области». Она проработала в СМИ 50 лет, за верность профессии и добросовестный труд награждена премией правительства России в сфере средств массовой информации. Полвека в профессии руководитель филиала «Российской газеты» в Южно-Сахалинске Владимир Арнаутов. Ему тоже присвоено звание «Заслуженный журналист Сахалинской области».

Сотрудники островных редакций были отмечены и за внимание к теме специальной военной операции. Медалей «Сахалин – фронту» удостоены редактор телекомпании АСТВ Полина Виноградова и директор компании «Медиа группа «Слово» Руслан Пе.

Почётными грамотами правительства Сахалинской области были награждены заместитель директора филиала – начальник службы информационных программ телевидения ГТРК «Сахалин» Сергей Бондаренко и корректор «Издательского дома «Губернские ведомости» Нина Лурцева. Корреспондент «Советского Сахалина» Евгений Аверин отмечен благодарностью губернатора.

Торжественное награждение журналистов состоялось также в администрации Южно-Сахалинска. Мэр Сергей Надсадин вручил поздравительное письмо главному редактору «Советского Сахалина» Татьяне Вышковской. В ушедшем году известное на Дальнем Востоке издание отметило 100-летний юбилей и продолжает оставаться современным, используя цифровые технологии.

Прокурор Сахалинской области Вячеслав Шайбеков поздравил журналистов областных и районных СМИ. Благодарственные письма вручены главному редактору газеты «Советский Сахалин» Татьяне Вышковской и ответственному секретарю Вячеславу Жердеву. Вячеслав Михайлович связал свою жизнь с «Советским Сахалином» ещё студентом ДВГУ – проходил практику в редакции этого издания и вот уже работает здесь 50 лет.