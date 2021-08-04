Прошедшие сквозь беду. 30 лет назад на Сахалин обрушился тайфун «Филлис» – самый мощным и разрушительным за последние 100 лет

В зоне бедствия оказалось свыше 500 тыс. жителей острова. По официальным данным, около 2400 семей лишились крова, стихия нанесла ущерб имуществу и домашнему хозяйству 15 тыс. семей. Вышло из строя свыше 2 тыс. километров воздушных телефонных линий связи. Были разрушены сотни мостов и инженерных коммуникаций, сотни километров железнодорожных и автомобильных путей, повалены опоры ЛЭП. Филлис» разорил десятки котельных, повредил несколько тысяч домов.

На больших площадях вода смыла посевы однолетних и многолетних трав. Хозяйства потеряли более 40 проц. картофеля, около 50 проц. — овощей и кормовых корнеплодов, сильно пострадала сельскохозяйственная техника. Погибло немало скота и птицы.

Из-за размыва дорог, затопления, длительных перебоев в электроснабжении остановились шахты, целлюлозно-бумажные заводы, большинство предприятий различных отраслей. Не работала паромная переправа Ванино — Холмск. Большие потери понесли предприятия торговли и бытового обслуживания населения, учреждения образования, культуры и здравоохранения.

Командировка на север

Помню, как в Южно-Сахалинске порывы ветра с корнем выворачивали большие деревья, рвали электрические провода, концы которых, падая в лужи, рассыпали искры… До редакции не удалось дойти под зонтом. Ветром его вывернуло, сплющило, да так, что спицы с треском разорвали прочную ткань.

В районе парка разбушевавшаяся река Рогатка уносила, как щепку, чей-то легковой автомобиль. В парке в воздухе повисли рельсы и шпалы детской железной дороги. Сильное наводнение наблюдалось во Владимировке.

В областных газетах тех дней приводилось немало примеров, как горожане боролись со стихией. Но, конечно же, требовалась более зримая и полная картина происшедшего. А на север острова 49 дней не шли поезда. А когда пошли, меня как газетчика командировали в с. Буюклы Смирныховского района, принявшее на себя основной удар стихии.

Того, что я увидела, мне не забыть. Даже когда вошла в свое русло речка Буюклинка, когда остались позади страшные дни стихийного бедствия, его масштабы впечатляли. На мосту поезд замедлил ход. Пассажиры приникли к окнам, отмечая дом, съехавший в свежий овраг, поверженные столбы и деревья в два-три обхвата, постройки, разоренные водой, и великое множество корчей, словно набросанных исполинской рукой.

Еще более гнетущее впечатление создавалось при въезде в село автобусом. По обеим сторонам дороги виднелись рухнувшие, покосившиеся, опрокинутые на бок дома с выбитыми оконными рамами. Уцелевшие кое-где на крышах антенны согнулись коромыслом. Подступы к домам забаррикадированы пнями, бревнами, огромными корягами.

В обычные дни Буюклинка, что называется, воробью по колено. Но те августовские дожди, а следом ливни «Филлиса» переполнили вспухшую речку. Огромная масса воды, накопившаяся в заторе ущелья, обрела удесятеренную силу и устремилась с гор к поселку, увлекая за собой камни, размывая берега, с легкостью бумажных корабликов вращая в водоворотах огромные деревья, бревна, оставшиеся от многолетних вырубок хлысты и пни.

Река, соорудившая себе запруду, накопив силы, обрушилась на мост. Первый вал воды ворвался в село в половине третьего ночи. Вот как об этом рассказывали очевидцы.

Александр Савченко, механизатор совхоза «Буюкловский»:

— Меня разбудила мать. Через наш двор бежала речка — это первое, что я увидел, когда вышел на крыльцо. Сначала не подумал, что вода настолько сильна. Успокоил мать, сестру, а сам — на машинный двор за трактором. Прицепил к нему тележку и поехал к домам у реки. Там люди спасались кто как мог. Дети дрожали от холодного ветра и дождя, плакали. Взрослые, как могли, укрывали их от прибывающей воды. Когда в тележке не осталось места, повез всех в детский сад, где в ту ночь спасались многие жители.

Когда подъехал к своему дому, не увидел крыльца. Вода подходила к веранде, казалось, что ее вот-вот оторвет. Забор еле сдерживал завал из корчей. Моих уже вывозили. Я забрал сестренку, а через несколько минут огромное бревно (его притащила вода) протаранило завал и, с силой ударив в стену жилища, пробило ее.

Вода ворвалась в дом, он сдвинулся с места и рухнул. На следующий день приехал на это место и еле сдержал слезы: вместо родного дома, где мы с сестренкой выросли, — груда обломков, а в боковой стене торчит бревно, как копье в ране.

Вот что рассказал тракторист совхоза «Буюкловский» Михаил Южаков:

— Ночью прибежал сосед Виктор Легостаев: «Вода в доме, помоги. Там жена и дочь». Успел схватить куртку, сумку с документами. По улице несся поток — выше колена. Идти было трудно. У дома Легостаевых воды по грудь. На руках вынесли к школе его жену и шестилетнюю дочь.

Потом уровень воды снизился. В шесть утра на тракторе я поехал в Березняки на рыбоводный завод — он в затопляемой зоне, в семи километрах отсюда. Помощь там могла пригодиться. На рыбоводном увидел наших трактористов — Кузнецова, Барышникова, Костина, Запрудного, Терещенко, Власова. Они на тракторах пробирались сквозь завалы и вывозили жителей.

Валентин Афанасьевич Федьков, председатель Буюкловского поселкового Совета народных депутатов:

— Дорога к рыбоводному заводу была отрезана водой. Пришлось на трелевочнике добираться через ферму и картофельные поля. Кругом ямы, в них вода крутит. Когда один трелевочный трактор не мог подойти к домам, чтобы снять людей с крыш, он соединялся стальным тросом с другим. Дальше трелевочники работали в одной связке. В то утро из Березняков успели вывезти всех.

К полудню вода сошла. Жители, решив, что самое страшное позади, стали возвращаться, выбрасывать из квартир ил, расчищать дворы от древесного хлама. Как обычно, работали магазины, завод, пекарня. Начеку был штаб по борьбе со стихией, созданный в поссовете, на ходу — вся техника. На предприятиях дежурили люди. Они еще не знали, что в ущелье, в образовавшемся огромном завале, зарождалась беда пострашнее.

Вода прибывала, металась, рыла 5 — 6-метровой глубины овраги, делилась на протоки, прорвала завалы. И на Буюклы пошел второй, ревущий, как водопад, многометровый водяной вал. Он в несколько минут затопил половину села.

Самым страшным было то, что увлекаемые потоком хлысты с размаху таранили окна, стены, двери. В прораны устремлялась вода, срывала с фундаментов здания, уносила и разбивала их. На одной из улиц в Березняках на отрезке в 500 метров смыло пять жилых домов, причем не осталось и следов строений — ровное место и речной галечник. Уцелели лишь те здания, с западной стороны которых росли деревья. Они приняли на себя основной удар, сдержали завалы, отвели поток.

Из рассказа Светланы Жиляковой, кассира-контролера магазина № 43:

— В тот день мы с самого утра дежурили в магазине, отпускали товар. К вечеру покупателей почти не осталось. Девчата в подсобке фасовали продукты. За работой не заметили, как оказались окруженными водой. Уплыло крыльцо, сместился пол, в магазин хлынула вода. Мы испугались, что внизу побьются банки, и стали поднимать их повыше. Воды было по пояс, а мы все работали: Люба Перегудова, Татьяна Кучменко, Лариса Пек, наша заведующая Алевтина Бардышева. Жутко было, когда в стены бились бревна.

Закрыв магазин изнутри, стали рубить потолок в подсобке и выбираться на чердак. Мне казалось, что мы там сидели целую вечность. О детях больше всего думали: где они и что с ними? Выручили нас шофер лесопункта Анатолий Ким и его товарищ Юрий Хон. Они подогнали к гастроному трактор. На него мы прыгали с чердака — и откуда только смелость взялась? Лариса Пек снаружи смогла закрыть магазин — все же материальные ценности, а мы за них в ответе. После стихии мы вынесли из магазина очень много ила. Товар уцелел, порча оказалась незначительной.

Валентин Афанасьевич Федьков, председатель поссовета:

— Тракториста Анатолия Митянина с двумя детьми вода загнала на крышу сарая. Река наступала на дом с двух сторон, и тот уже торчал островком. На помощь спешил трелевочный трактор, но угодил в промоину и затонул. Трактористу пришлось перебраться на крышу к Митянину. Я в это время был на бульдозере, но и он угодил в яму. Только два трактора в паре смогли снять людей.

Ситуация осложнялась тем, что не было связи и света — не устояли опоры ЛЭП. Только на третьи сутки в поселок пробилось два вертолета. Но паники не было. Недоставало продуктов, однако люди понимали, что это временные трудности. Делились, чем могли. Хлеб выпекали без перерыва. В первые дни из села Кошевого в Буюклы за ним приходили мужчины-смельчаки. Они перебирались через ревущий поток по шпалам железнодорожного моста, превратившегося в висячий. В рюкзаках уносили свежие булки для женщин, детей, стариков.

Страшные минуты пережила пенсионерка Надежда Семеновна Быкова, в прошлом рабочая совхоза «Буюкловский». С маленьким внуком она просидела всю ночь на комоде. Одна стена ее дома была выбита, другая завалилась. Вода возле жилища намыла такие ямы, что ни с одной стороны нельзя было подобраться к дому. Надежда Семеновна мужественно ждала спасителей: лишь сильнее прижимала к себе внука и, скрывая растущую тревогу, успокаивала ребенка. При первой же возможности их эвакуировали.

В те дни в гараж лесопункта, Дом культуры, детские сады, гостиницу переселяли сотни людей, лишившихся крова. Мне запомнились слова администратора гостиницы Галины Корнеевой:

— Не зря говорят, мир большой, а в беду тесно. Когда пошла вторая волна, сюда прибежали десятки перепуганных людей: кто босой, кто во что попало одет, мокрые, продрогшие. В глазах — боль и ужас не за себя, за родных и близких.

— Вы моего мужа не видели?

— А мою старушку?

— Ой, сынок потерялся, сынок! — кричала какая-то женщина.

Размещала людей, где могла: детишек на кроватях, взрослых на полу. Затопила котлы (тепло пошло по комнатам), вскипятила чай. Мастер лесопункта Син Ган Сур, весь промокший, приносил на руках спасенных детей и опять уходил. Возвращался израненный. Я наспех перевязывала его, и он снова исчезал. Двое суток выносил людей из воды.

Рухнул угол двухэтажного учительского дома. Люди не пострадали, но остались без крова. Три семьи с грудными детьми жили у меня неделю, а мы с мужем перешли на чердак. В те дни почти каждая семья на нашей улице приняла по одной — две семьи. Жили в тесноте, да не в обиде. Таких, кто бы только о себе да о своем благополучии думал, не было. Общая беда сплотила всех. Когда тайфун поутих, люди стали отыскивать имущество. Помню, учителя, которые жили у меня, очень обрадовались, обнаружив подмокшие, но уцелевшие 36 томов Большой Советской Энциклопедии.

Вода похозяйничала и на железнодорожной станции. Она сдвинула с рельсов тепловоз, доверху замаскировав его корчами, ворвалась в помещения и склады. На размытом полотне дороги оказались принесенный невесть откуда токарный станок, сорванная крыша, измятый скарб, бревна.

— Полтора месяца путейцы и движенцы трудились по 12 — 16 часов, — сообщила дежурная по станции Евгения Черкасская, в чью смену и случилось наводнение. — Дорожный мастер Александр Пугачев, Виктор Куделя, Нина Пархоменко, путевые рабочие Александр Рогашев, Геннадий Пархоменко, электромеханики Дмитрий Михайловский и Анатолий Вагулин расчищали стрелки, восстанавливали связь. Какой радостью был день, когда пришел первый состав с продуктами для жителей Буюклы, с цементом для строителей, с комбикормом для фермы.

В ту осень молодой тракторист лесопункта Ли Зон Хо не сдал экзамены в лесотехникум. Когда пришел вызов на экзамены, набор в техникум уже закончился: стихия задержала письмо в пути. Но парень, с риском для жизни спасавший людей, сдал в своей жизни, быть может, самый главный экзамен — на человеческую зрелость.

Василия Малиновского, рабочего совхоза, уже оставляли силы, но он до последнего спасал людей из воды. С благодарностью тогда вспоминали в Буюклах шофера УМРО «Сельхозтехника» Александра Перервина. В страшные часы наводнения, когда поток воды переворачивал даже тракторы, его мощный «Урал» спешил людям на помощь.

И таких примеров — сотни. В экстремальной ситуации мужество стало нормой поведения. Буюкловцы, пройдя сквозь беду, выстояли.

Людмила Степанец.