Прошедший на Сахалине всероссийский музыкально-патриотический фестиваль покажут в эфире Первого канала

Трансляция концерта «Своих не бросаем» пройдет в масштабах Российской Федерации 12 июня в 14.40 (по московскому времени, до 15.15 с перерывом в 15.00 на Новости). Это значимое яркое мероприятие федерального масштаба объединило на одной площадке сахалинских артистов и ведущих музыкантов страны.

– Мы испытываем особую гордость, что на время проведения фестиваля наш регион стал более заметным в российском культурном пространстве, что наши земляки создают песни о Родине, которые уже звучат на новых территориях Российской Федерации, поддерживая тем самым ребят на передовой. Этот фестиваль стал знаковым событием для наших защитников – кадровых военных, добровольцев, мобилизованных и всех бойцов, – отметила министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик.

На фестивале лучшие творческие силы в едином порыве поблагодарили участников СВО и поддержали жителей освобождённых территорий, выступив на одной сцене с исполнителями из Донбасса.

В роли ведущих выступили Юлия Барановская и Влад Маленко. В программе – Юлия Чичерина, Сергей Бобунец, Джанго, Ольга Кормухина, группы «7Б», «Ва-Банкъ», «СерьГа», Алексей Солдатов и Диана Головина, а также артисты из Донецкой и Луганской народных республик – «Собор» (ЛНР), Аким Апачев (ДНР), Наталья Качура (ДНР).

Тон всему мероприятию задало сопровождение Южно-Сахалинского камерного оркестра.