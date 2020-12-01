Прощай, открытая вода? На льду проверяется не только квалификация рыболова, но и культура любительского рыболовства

Об особенностях любительской рыбалки на Сахалине в декабре рассказывает наш постоянный консультант Виталий НИКИТИН, кандидат биологических наук.

– Вопросительный знак в заголовке, Виталий Дмитриевич, не случаен. Мой многолетний сахалино-курильский опыт подсказывает, что даже в конце ноября – начале декабря на наших островах нередко держатся осенние температуры и потому возникают сомнения, а будут ли вообще нынче морозы, достаточные для образования прочного льда?

– И тем не менее декабрь, пусть, возможно, и с некоторым опозданием, но распространит на весь Сахалин (о Курилах пока не говорим) сезон подледной рыбалки. Вначале, естественно, на севере, потом на юге. Надеюсь, что даже на больших южных лагунах – озерах Изменчивое, Тунайча, Большое Буссе, Лебяжье – прочный лед в этом месяце встанет, и мы сможем попрощаться с открытой водой.

– Какая рыба является в это время основным объектом любительского лова?

– Малоротая корюшка.

– Морская малоротка?

– Да, в большинстве лагун, протоке Промысловой, соединяющей озеро Невское с морем, клюет именно морская малоротая корюшка, которая зимует в этих местах.

– Кстати, а почему она называется морской, хотя мы ее ловим, главным образом, в реках и озерах?

– В соответствии с жизненным циклом. Она нерестится в мае у выходов рек и ручьев в морской прибойной полосе, где пресная вода смешивается с соленой, где достаточно кислорода. После нереста вся ее молодь нагуливается в море – отсюда и название.

– Логично. А где мы можем рассчитывать на клев обыкновенной, то есть озерной, малоротки?

– Эту малоротую корюшку успешно ловят на предустьевых участках крупных рек.

Для любительской рыбалки представляет интерес и третий вид (из шести, обитающих в мире) – японская малоротка. У нас она практически вся проходная, даже, скорее, лагунной формы. Населяет, в основном, лагуны и заливы северо-восточного Сахалина, обычна в Вавайских озерах, Тунайче, Айнском, на южных Курилах.

– Да, мне приходилось рыбачить эту малоротку на Кунашире. Там же узнал, что наши японские соседи на Хоккайдо готовят из нее национальное блюдо «цикуда-ни» – рыбу, варенную в соевом соусе с сахаром.

– Кроме того, корюшку, как и на Сахалине, японцы жарят и вялят.

– Чтобы рыбку пожарить и повялить, ее надо вначале поймать. Самая распространенная снасть на малоротую корюшку – гирлянда с «химией»?

– И с «химией», и с опарышем. Многие предпочитают рыбачить на две таких гирлянды. Чтобы не быть банальным, не стану вдаваться в детали (толщина лески, номера крючков и т. д.), каждый начинающий «корюшатник» должен пройти эту школу самостоятельно, а пока может приобрести корюшковые удочки в любом рыболовном магазине, где, уверен, не откажут и в консультации.

Единственный совет: надо иметь в виду, что в тех же местах, где мы рыбачим малоротую корюшку, могут клюнуть и более крупные рыбы – навага, камбала, красноперка. Поэтому прочность снасти должна быть с некоторым запасом, иначе можно остаться без гирлянды.

– На Малом Буссе я не раз видел, как сидевшие поблизости рыбаки изредка ловили здоровенного зубаря! Могу подтвердить даже фотографией.

– На юге это большая редкость в начале сезона. А на севере – в заливах Лунский, Набиль, Ныйский, Чайво – с момента ледостава крупная зубатка ловится весьма активно. Попадаются экземпляры до 400 граммов.

В больших реках – Лютоге, Найбе, Поронае, Тыми – в местах зимовальных скоплений будет клевать красноперка. Все три вида, зимующие вместе, – мелкочешуйчатая, крупночешуйчатая и сахалинская. Чем выше по течению, тем последней больше.

На равнинных участках этих и более северных рек – Даги, Эвай, Аскасай, Вал и других, может попадаться сахалинский таймень, даже если его специально не ловят.

– В нашем прошлом, ноябрьском, обзоре вы с большой тревогой говорили об опасности для тайменя-сахалинца браконьерства, от которого тот практически беззащитен в зимовальных ямах подо льдом. Выходит, он может попадаться и добросовестному рыболову?

– Да, речь идет о неполовозрелых особях до полутора килограммов, которые зимуют не в верховьях, а именно в таких равнинных местах, поскольку там много жертв для охоты и питания.

– И что же делать – не рыбачить?..

– Ну зачем такие крайности! Достаточно того, если в случае поимки тайменя его будут обязательно отпускать обратно в лунку. Причем освобождая рыбу от крючка или тройника, ее нельзя брать за жабры. В этом тоже, в частности, проявляется квалификация рыболова, да и вообще культура любительского рыболовства.

– Один из самых желанных трофеев для подледной рыбалки – кунджа. Где можно встретиться с этим хищником?

– Кунджа хорошо клюет по первому льду на озерах Айнском, Тунайче, Невском, Птичьем, в реках восточного побережья острова. Достаточно много ее в тех местах, где нерестились горбуша и кета.

– Опять подтверждается вывод об определяющей роли в жизни рек и озер тихоокеанских лососей?

– Да, и это влияет на условия любой рыбалки.

Что касается кунджи, то она в декабре берет на зимние блесны, крупные мормышки и тампоны (из лососевой икры!), как правило, с утра и до обеда. Но экземпляры полтора – два килограмма в южных водоемах крайне редки.

В Поронае и Тыми, кроме кунджи, до наступления сильных холодов будут ловиться язь (чебак) и щука. В свою очередь, с усилением морозов в этих реках активизируется клев налима. В одном из наших обзоров мы недавно подробно рассказывали об этой интересной рыбе. Нерестится она в январе, а перед нерестом интенсивно питается.

Рыбачат налима на так называемые поставушки – моток лески с грузом, на крючок насаживают обыкновенную малоротку. Ставят эту снасть на ночь. Еще применяют стукалки – когда стемнеет, рыболов начинает постукивать грузом о дно, что привлекает хищника, который хватает наживку. Но уж больно эта рыбалка лютоморозная!

– Ловится ли в декабре южная мальма – проходной голец?

– Гольцом богаты крупные реки северо-восточного Сахалина. Он неплохо клюет на тампоны и особенно вареную лососевую икру. Но тоже, как язь и щука, только до тех пор, пока не ударят сильные морозы. К тому же голец в это время, посленерестовый, ярко окрашенный и тощеватый, не все его используют в пищу.

– А что ждет нашего брата на малых речках?

– На реках короткой длины, впадающих непосредственно в море или лагуны, в низовьях происходит зимовальная миграция ручьевой мальмы. Это объясняется тем, что нижние речные участки не перемерзают. А вот, к примеру, в Подорожке и других ярко выраженных равнинных речках зимует молодь симы. Если вы пробурили лунку, а в ней ловится пестрая «подкаменка», то надо менять место. Иначе через два года вместо этой «мелочевки» не придет взрослая сима.

– Какие еще рыбы могут стать декабрьской добычей рыболова-любителя?

– Как только встанет лед на Тунайче, начнется лов сельди, которая образует здесь зимовальные концентрации. В этом же озере в районе Птичьего острова, на мелководье, довольно много звездчатой камбалы. Ну и, наконец, в устьевых участках больших рек будет клевать крупная навага. Но недолго – в конце месяца она отойдет на нерест, после чего появится вновь.

Иначе говоря, декабрь на Сахалине – это время самой разнообразной рыбалки. Есть где разгуляться рыбацкому азарту!

Георгий ЮРГИН.

Тушеная малоротка

Фирменный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Поскольку самым массовым объектом любительской рыбалки в декабре является малоротая корюшка, повторяю свой рецепт ее приготовления.

Вообще-то эту рыбу, когда времени в обрез, я, как и многие, просто жарю. Но больше всего мне нравится тушеная.

Крупную неразделанную малоротку (морскую) укладываю спинками вниз. Сверху засыпаю луком, перчу (черный перец). Затем добавляю майонез, смешанный с соевым соусом. На небольшую сковородку – примерно 12 рыбок, 1 столовая ложка майонеза и 10 столовых ложек соевого соуса, 1 лавровый лист. Тушу 30 минут, пока лук не станет прозрачным. Главное в этом блюде – бульон (юшка). Гарнир – картошка вареная или рис.