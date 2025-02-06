Пятница, 7 февраля, 2025
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Сахалин избавляется от «наследия» прошедшей на этой неделе стихии.

Фото пресс-службы администрации Южно-Сахалинска.

Нынешний циклон был сильнее предыдущего, в течение двух дней он создал проблемы для большей части острова. Атмосферная воронка прошлась по 11 районам, сильнее всех досталось областному центру, Долинскому и Томаринскому районам – там выпало больше всего осадков.

Нарушалось электроснабжение в сёлах Соловьёвка, Первая Падь и Охотское Корсаковского района, его оперативно восстановили.

Коммунальная техника на пострадавших территориях работает круглые сутки, основное внимание – расчистке от снега и его вывозу. В первую очередь был обеспечен проезд к объектам здравоохранения, жизнеобеспечения и образования, сообщили в правительстве региона.

Работники ЖКХ не ждали окончания циклона, а чистили дворы и подъездные пути во время снегопада. По сведениям оперативных служб, к вечеру 5 февраля были пробиты проезды и расчищены входные группы в 2519 дворах. Для уборки снега задействовали 408 единиц техники и 750 дворников.

Задача до конца недели – расширить проезжие части, расчистить внутриквартальные проезды, тротуары и автобусные остановки, вывезти снег со дворов.  Все работы будут вестись в усиленном режиме.

По мере улучшения погодных условий восстанавливается транспортное сообщение. Дорожники открыли проезд между областным центром и Синегорском, Тымовском и Александровском-Сахалинским.  Наземные службы южно-сахалинского аэро­порта непрерывно чистят территорию воздушной гавани, заезды к терминалу и парковочные зоны.

Несмотря на то, что погода улучшилась, на дистанционное обучение перевели школы в областном центре, Макаровском, Долинском, Томаринском, Корсаковском районах. Остались дома ученики в селе Троицкое Анивского района, в Молодёжном (Тымовский район) и Первомайске (Смирныховский район). Детские сады продолжают работу по обычному графику.

Но расслабляться рано – на календаре зима. Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 7 февраля, к нашим берегам подойдёт новый циклон, который захватит весь Татарский пролив. Скорее всего до 10 февраля будет закрыта паромная переправа.

Владимир ПАВЛОВ.

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