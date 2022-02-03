Проснулся вулкан Чикурачки

На острове Парамушир вулкан Чикурачки, молчавший с лета 2016 года, начал проявлять активность.

31 января он выбросил газ и пепел на высоту до 5 километров, 2 февраля – на 4,7 километра. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Парогазовый шлейф растянулся на 75 километров.

Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Высока вероятность его извержения.

Чикурачки расположен в 60 километрах к югу от Северо-Курильска. Его высота 1816 метров.