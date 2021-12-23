Прости и отпусти. Когда разбивается семья

Прочитал статью «Неожиданный развод» в номере «Советского Сахалина» от 19 ноября. В ней шла речь о том, что после 25 лет совместной жизни жена неожиданно для мужа и его родных, но, конечно же, не для себя, объявила о разводе. Глава этого распавшегося семейства, судя по всему, тонкая, чувствительная натура и продолжает любить свою теперь уже бывшую супругу. Ведь когда-то ради нее он даже ушел из первой семьи. А та, коварная, как можно понять из рассказа отца этого мужчины, давно поставила крест на супружестве, вынашивала свой план. Пока супруг работал вахтовым методом, втихушку продала часть имущества и в итоге «выставила бывшего мужа без всякого выходного пособия»… Как-то так, если в общих чертах.

Больно мне, больно…

Разводами нынче, к сожалению, никого не удивишь. Но одно дело, когда расходятся совсем молодые люди, понявшие, что поторопились с созданием семьи, влюбленность вскружила им головы… И совсем другое – когда трещит по швам и распадается семейный союз с четвертьвековой историей. Драма. Больно всем, особенно детям.

Рушатся привычный уклад жизни, планы на будущее, которые выстраивались еще вчера, надежды на то, что тучи над головой обязательно скоро разойдутся и вновь будет солнечно и уютно в этом мире вдвоем. Как бывало раньше… Точка, мир иллюзий рухнул, впереди никакого просвета, тупик, хоть волком вой. Отсюда горькие слезы, тоска и подавленное состояние.

Что дальше?

У поэта, певца, композитора сахалинского происхождения и, кстати, земляка загоревавшего холмчанина Игоря Николаева есть песня с такими словами:

«А ты ее прости, прости и отпусти…

Похоже, сработало пресловутое правило бумеранга: прилетела напоминалочка из прошлого, ведь 25 лет назад распался первый брак холмчанина. И та, первая жена наверняка испытала не меньшие горечь и досаду. За ошибки прошлого раньше или позже приходится расплачиваться, это правило действует «железно».

С другой стороны, каждый должен иметь право на ошибку, все когда-то ошибаются, оступаются, сбиваются с пути. Главное – вовремя осознать ошибку, постараться ее исправить и в дальнейшем не наступать на те же грабли.

И еще одна мысль вдогонку. Право на ошибку есть и у второй бывшей жены. Как знать, пройдет время, она одумается, все взвесит и поймет, как была не права, чего лишилась и что приобрела… Жизнь, она ведь все расставляет по местам.

Может, и вернется. Вопреки устоявшемуся народному мнению, что разбитую чашку не склеишь, такие случаи в истории не единичны. Люди вновь сходятся, прощают друг друга и живут дальше в мире и согласии. Тем более что оба уже не в юном возрасте, здравого смысла не лишены. И ведь все долгие годы совместной жизни эту пару что-то связывало, были счастливые периоды, сложилась история отношений. Такое в одночасье забыть не получится!

Вопросы и ответы

Как относиться к случившемуся? Самый неверный путь – утонуть в тоске, опустить руки, погрязнуть в пучине горьких мыслей и переживаний, потерять всякий смысл в дальнейшем существовании…

Гораздо вернее – взглянуть на ситуацию, а по большому счету и на всю жизнь по-философски. Жизненный путь человека и супружеской пары – это череда разно­образных испытаний на прочность отношений, верность, состоятельность, силу духа, волевых качеств и мудрости.

Как знать, может быть, та самая чашка и не раскололась вовсе? Возможно, она вполне себе целенькая, просто на миг показалось, что дала трещину!

Или, наоборот, чашки как единого целого никогда не существовало? Половинки-черепки терлись друг о друга все эти четверть века, да так и не склеились воедино. В таком случае и жалеть о расставании обоим не стоит, самое лучшее – остаться друзьями и двигаться по жизни дальше каждому своим курсом. Какой из ответов правильный? Время покажет.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.