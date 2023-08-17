«Прости-прощай не скажешь Сахалину»

Стихи, из которых родилась композиция «Не просто с Сахалином расставаться», Лиана Гусарова (Аминева) написала одиннадцать лет назад, к 130-летию Южно-Сахалинска. Объясняя мотивы творческого порыва, Лиана сообщила: «Провожать друзей – это всегда так непросто… А им навсегда покидать остров, ставший частью сердца, тем более! Поэтому в финале стихотворения есть строки о новых встречах. Так легче…».

Превратить текст в музыкальное произведение Лиане помогла Лилия Кнорозова из подмосковного города Луховицы. С творчеством этого режиссера, разножанрового композитора, автора текстов и более 300 песен для взрослых и детей сахалинка познакомилась в интернете. Внутренне почувствовав, что именно она осуществит ее идею, Лиана Гусарова сделала заказ Кнорозовой на создание песни для мужского вокала. И сообщила о своем «видении» песни в эстрадном жанре.

Лилии Кнорозовой стихи понравились, и она с удовольствием принялась за работу.

О результатах творческого труда известно из эмоционального отклика сахалинки: «До чего же замечательная песня у вас сложилась! – написала она композитору. – Вы даже не представляете мои восхищение и радость!!! Вокал превосходный! Вам удалось соединить несоединимое – проникновенную грусть и танцевально-ритмичный темп. Как раз этого и хотелось мне, а вы все почувствовали и воплотили!

За шум прибоя – отдельное спасибо. Благодарность Вам и певцу Сергею Терёшину за вложенные в это творение душу и мастерство».

Терёшин – автор-исполнитель из Твери, лауреат и дипломант различных (в том числе международного) песенных конкурсов и фестивалей. Он финалист открытого московского конкурса авторской песни «Есенинские напевы» (2012). Душевное и проникновенное исполнение произведений – вот что отличает его творчество. Песня «Не просто с Сахалином расставаться» исполнена Сергеем Терёшиным в той же манере. И теперь у многих на слуху строки:

Хороших мест на свете очень много,

Где кажется на первый взгляд светлей.

Но только нет там берега родного,

Согретого влюбленностью твоей.

Послушайте эту композицию, и вы ощутите: для большинства земляков нет острова роднее и ближе.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

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