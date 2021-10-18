Просто молодцы! Мастера рукоделия в очередной раз удивили земляков

Скульптура пре­красной незнакомки в пышном венке из осенних листьев и оригинальном наряде у входа в здание ЦНТИ областного центра стала своего рода аллегорией ярмарки мастеров, развернувшейся в минувшие выходные.

Здесь было на что посмотреть и чему удивиться. В экспозиционном зале почти бесшумно, рассыпая тонкие стружки, работал токарный станок американского производства, за которым трудился Виктор Мещеряков. Детвора поодаль с интересом наблюдала, как из обычной деревянной заготовки выходили совершенные по форме свистульки, пчелки и волчки, танцующие вокруг своей оси.

– Их огромное разнообразие, – сообщил Виктор. – Только японских три десятка видов, из них я сделал около восьми волчков. На очереди целая линейка…

На авторском выставочном стенде каких только резных штучек нет! Но Мещеряков силен не только в изготовлении миниатюрных вещиц, но и мебели. Его прадед был краснодеревщиком, а дед хорошим плотником.

– Я их не видел и не помню, но, наверное, какие-то гены мне передались, – полагает он. Не зря же москвичи ежегодно приглашают мастера на фестиваль столяров и оплачивают ему билеты. И уж больно понравились им его книжные полки-самолеты.

Сколько посылок пришлось ему в столицу отправить, и не сосчитать! Виктору нравится работать с разными породами дерева. У каждого своя особенность. Он может интересно рассказать, как ведет себя в обработке древесина американского ореха, абрикоса, дуба, бука, железного дерева, березы, груши или сирени… И это так занимательно, что хочется слушать и слушать! Но…

Рядом демонстрирует свое самобытной искусство Екатерина Сайгушкина, недавно открывшая в областном центре магазин «Керамика тончи». Этому ремеслу она училась в Санкт-Петербурге на мастер-классах, а сейчас занимается творчеством с детьми.

Многие ее выпускники получают художественное образование в Санкт-Петербурге и Сахалинском колледже искусств. В этот колледж поступила и Юлия – дочь Екатерины. В семейной мастерской она была у мамы подмастерьем, а сейчас уже создала свой бренд под названием «Шумелка-трещалка». Юлия изготавливает керамические игрушки (свистульки, шумелки-трещалочки) по технологии XVI века.

А еще Сайгушкины выпускают посуду с сахалинской тематикой.

– Наша серия керамики тончи создана на основе айнской легенды о мальчике, который спас медведя, – рассказала Екатерина. – В 2019 году мы услышали ее и развили в сюжетной серии керамики. Наши основные герои – юный охотник айн, медвежонок, который вырос в одном из стойбищ, и сахалинский пейзаж.

Оригинальные работы керамистов пользуются спросом.

Пенсионерка Елена Васильевна Кандыбина даже на ярмарке не выпускала спицы из рук. Говорит, это и профессия, и хобби. Тридцать лет она проработала в трикотажном ателье Охи. Вязала вручную и на машинах, вышивала по трикотажу.

– На областных конкурсах в советское время занимала призовые места, – рассказывает она. – А когда все ателье порушили, моя профессия вместе со мной плавно перешла домой. Вяжу носочки, рукавички, шарфы, украшаю их узорами.

Иногда Елена Васильевна слышит слова, которые бы обидели мастера ручной работы: «Вон сколько навязала на машине». Только это не машина трудилась, а ее золотые руки. Чистота, красота и безупречность рядков в изделиях – это от отточенных навыков. Так что для кого-то обидные слова Кандыбина воспринимает как комплимент.

Майя Гарбар по профессии бухгалтер, а для души занимается скрабукингом – украшает объемными композициями открытки, фотоальбомы, блокноты, коробочки.

– Мне всегда есть что подарить, – смеется она. Ее творчество тоже привлекало посетителей ярмарки.

Бухгалтер Наталья Прокина крючком вяжет стильную бижутерию. Разноцветные жгуты из чешского бисера выглядят красиво и изящно как на джинсовой одежде, так и на вечерних нарядах. Самое сложное в этом процессе – набирать бисер на нитку. А дальше все пошло-поехало. Однотонный жгут без рисунка вяжется быстрее, а узорный требует, чтобы ему посвятили не менее двух недель.

– Хорошо, компьютеры выручают, – говорит Наталья. – Есть программы со схемами и звуковой диктовкой, какой бисер набирать. Так что традиционное вязание крючком не стоит на месте. Мы дружим с новыми технологиями.

Многих посетительниц ярмарки привлекла витрина с широким ассортиментом изя­щных женских украшений из натурального природного материала. Их автор – Наталья Грачева. Однажды она увидела в интернете, как красиво смотрятся цветы в смоле.

– Меня это заворожило, захотелось создать что-то подобное, используя местные цветы, янтарь, крошечные ракушки, – сообщила Наталья.

– Стала работать с эпоксидной смолой. Заливаю ее в разные формы. Застывая, она делается прозрачной, как стекло. А в нем, как инклюзы, миниатюрные кусочки янтаря, цветы, травинки… После полировки получаются оригинальные броши, кулоны, серьги… Людям они нравятся. Это дело стало уже моей основной профессией. Я – один из организаторов «Резиденции семи мастеров», действующей в здании ЦНТИ.

Это небольшой рассказ всего лишь о нескольких наших земляках-умельцах, а их на островной земле немало. И они заслуживают того, чтобы об их творчестве узнали островитяне. Быть может, читатели газеты расскажут в своих письмах о тех, кто живет рядом с ними и не устает удивлять мастерством и талантом своих умелых рук?

Людмила Николаева.