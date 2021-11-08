«Просто народу не хватает». ФК «Сахалин» проигрывает матч за матчем

ФК «Сахалин» провел два выездных матча первенства Футбольной национальной лиги-2 (группа 3, подгруппа 2).

3 ноября наш клуб играл в Саратове с местным «Соколом», лидером турнирной таблицы. Хозяева победили – 3:0.

7 ноября островитяне встречались в столице Приморья с местным «Динамо-Владивосток». Эта команда находится в верхней части турнирной таблицы.

Дальневосточное дерби закончилось со счетом 4:0 в пользу хозяев. Причем первый гол в ворота сахалинцев влетел уже на первых секундах игры. Во втором тайме мяч был пропущен на 11-й секунде.

– Сегодня по содержанию игра была неплохая, – прокомментировал матч во Владивостоке главный тренер «Сахалина» Олег Кокарев. – Особенно первый тайм. На таком поле, мягко скажу, не самого высокого качества мы играли в футбол, а не в «бей-беги», контролировали мяч, прессинговали. Но, к сожалению, на 10-й секунде нам забили гол из явного офсайда. Поэтому получилось так, как получилось. Повторю, по содержанию игра была неплохая. Были моменты, выходы один в один, но подвело исполнительское мастерство. Нам деваться некуда. Мы четвертую игру играем двенадцатью игроками. То травмы, то дисквалификации. Просто народу не хватает.

Наш клуб после 18 игр остался с 17 очками на 9 месте из 11 команд.

До конца осенней части первенства остались два матча и оба пройдут в Южно-Сахалинске. 11 ноября на остров прилетит ФК «Салют Белгород» (5-е место в турнирной таблице). 14 ноября «Сахалин» принимает курский «Авангард» (6-е место).

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.