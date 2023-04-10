Пространство без барьеров для потребителя. Сетевая торговля не перестает удивлять южносахалинцев новыми подходами и новыми точками

Алгебра бонусов и баллов

Моя соседка по автостоянке свой поход за покупками начинает с перебора карточек сетевых магазинов у себя в портмоне. Заранее достает те, что пригодятся на этот раз, чтобы долго не рыться у кассы.

– На карточке этого супермаркета у меня уже накопилось достаточно бонусов, их пора применить в дело, – объясняет она свои маркетинговые ходы. – Поэтому сегодня двигаю туда после работы. А в супермаркете рядом бонусов еще недостаточно, я туда съезжу попозже.

В таком же ключе планируют траты семейного бюджета и мои соседи, и ближний круг моих знакомых. Торговые сети стали неотъемлемой частью жизни областного центра.

Преимущество такого формата торговли проверено временем. Сетевые супер- и гипермаркеты предоставляют широкий ассортимент товаров на одной большой площади, что существенно экономит время. Они предлагают не только продукты питания, но и товары для детей, бытовую химию. Дополнительная опция – «Столичный», «Странник», «Первый семейный» открыты круглосуточно.

Чем больше таких торговых точек, тем лучше для покупателя. Все борются за его внимание. Те же бонусные программы позволяют оптимально расходовать семейный бюджет. Знакомые поделились маленьким лайфхаком, сделанным на основе недолгих экспериментов – бонусы выгодно собирать в копилку при покупках на большую сумму, а потом тратить их на приобретения поменьше.

Не останавливаясь на достигнутом, ряд сетевых магазинов заимели собственные пекарни и кулинарные цеха.

Как рассказали в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска, в них предлагают более 30 видов всегда свежих хлебобулочных изделий, а также готовые полуфабрикаты, салаты, обеды – это сетевые магазины «Баловень», «Столичный», «Странник», «Первый семейный», «Дерибасовский», «Реми».

Сети супермаркетов «Столичный» выпускают свою продукцию под торговой маркой «Фабрика вкуса». «Первый семейный» имеет торговые марки полуфабрикатов «Домашняя кухня» и кулинарии – «Семейный шеф». Не так давно во многих сетевых супермаркетах появились кассы самообслуживания, что еще больше экономит время.

Возможностей для развития сетевой торговли в областном центре еще достаточно. Совсем недавно в городе, на улице Горького, открылся новый гипермаркет «Реми».

Помимо широкого выбора товаров и привычных акций, бонусных программ он предлагает еще и полезный досуг для всей семьи. Одна из фишек – бесплатные мастер-классы для детей. В преддверии Пасхи их вместе с родителями приглашают расписывать деревянные яйца, а накануне праздника – украшать куличи.

В 14-м микрорайоне открылся новый магазин торговой сети «Первый семейный» с уютной кофейней и открытой кухней.

К другим «фишкам» можно отнести подарочные сертификаты – удобно, когда пригласили на день рождения и трудно определиться с подарком, или карты лояльности. Эти инструменты есть у каждой крупной торговой сети, ну а какие из них наиболее удобны для кошелька – решать потребителю.

Тренды шаговой доступности

Можно говорить, что у нас сформировались торговые сети разных уровней. К премиум-классу можно отнести расположенные в больших помещениях супермаркеты и гипермаркеты. По типу «Столичного», «Первого семейного», «Реми» и пр., где наряду с покупкой нужных товаров к твоим услугам масса других сопутствующих опций.

Другой уровень – сети эконом-класса, они представлены такими магазинами как «Верный» и «Народный». При этом важно отметить, что на определенные виды товаров стоимость в них ниже чем в розничной торговле. Везде можно найти товар, который доступен твоему кошельку. Отличие – в площадях, ассортименте (на небольшой территории и количество полок небольшое), масштабе акций и пр., пояснила Елена Дачилова, и. о. директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска. Магазины эконом-класса берут своей шаговой доступностью – они за счет своих небольших габаритов могут расположиться там, где не поместятся гипер- и супермаркеты. Поэтому в таких маленьких сетевиках можно сделать покупки, что называется, не отходя от своего подъезда, когда времени на посещение торговых гигантов нет. Немаловажно и то, что как «великаны» так и «лилипуты» охотно берут продукцию местных производителей, причем не только с юга Сахалина.

– Спрос населения на оба вида услуг стабильно высокий, – отметила Елена Дачилова. – Поэтому для городской власти в числе приоритетов – создание условий для развития торговых сетей: и крупных, и помельче, а также сети социальных магазинов, фирменной торговли, проведения регулярных ярмарок и выездной торговли.

Сейчас набирают обороты продовольственные дискаунтеры – магазины, где товары продаются по ценам ниже рыночных. У нас уже появилось четыре «Матрешки» и столько же «Светофоров».

В сетях производителей

Можно сказать, что в Южно-Сахалинске наряду с сетями супер- и гипермаркетов выстроилась сеть местных товаропроизводителей – и таких крупных, как «Мерси Агро Сахалин» и «Птицефабрика Островная», и тех, что помельче.

Сейчас, согласно статистике мэрии, в городе сформирована сеть фирменной торговли местных производителей – 220 объектов. Доля фирменной сети в общем объеме продовольственных товаров составляет 43%.

Открытие объектов фирменной торговли позволяет населению приобретать местную продукцию на территории Сахалинской области по ценам производителя. В объектах фирменной сети они ниже на 5 – 15%, чем в среднем по городу.

Многие из них наряду со своей продукцией торгуют и товаром смежников. Например, «Мерси Агро» вместе с мясными изделиями предлагает сыр и молочку от «Грин Агро», овощи «Тепличного» и хлебобулочные изделия от «Печенюшки Сахалина». Сов­хоз «Южно-Сахалинский» параллельно со своей сельхозпродукцией – яйца птицефабрики, полуфабрикаты фирмы «Ханаан». Магазины «Птицефабрики Островной» на ул. Украинская и ул. Ленина (ТЦ «Океан») представляют не только свой товар, но и овощи совхоза «Тепличный», молочную продукцию, говядину и овощи «Заречного» и «Южно-Сахалинского», колбасные изделия «Золотого теленка», хлебобулочные изделия «Печенюшек Сахалина», полуфабрикаты «Ханаан». Как и крупные сетевые объекты, предприятия местных производителей устанавливают акции на определенные виды своих товаров.

Этот тренд набирает обороты, поскольку под торговый павильон каждого производителя не на каждой территории можно найти место. А объединение под одной крышей решает эту проблему и делает покупки еще более доступными. Удобно покупателю, выгодно производителю.

Стоит еще отметить, что в областном центре активно развивается интернет-торговля. По статистике городского департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка, все больше пользуется спросом доставка товаров на дом через интернет-магазины. Уровень электронной торговли в 2022 году превысил показатели 2021 года.

– Можно сказать, что сетевая торговля стоит у нас на прочных позициях, – пояснила Елена Дачилова. – Она влияет на формирование покупательской способности населения за счет увеличения ассортимента товаров, минимальной цены на определенные их группы, скидочных акций. Кроме того, сетевые магазины обеспечивают себя товарами через прямые поставки с материка, а это позволяет избегать лишних трат, которые могут отразиться на цене.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Количество сетевых торговых точек в Южно-Сахалинске:

«Верный» – 25

«Столичный» – 22

«Первый», «Первый семейный» – 16

«Баловень» – 5

«Странник» – 5

Количество объектов фирменной торговли предприятий в Южно-Сахалинске

АО «Молочный комбинат Южно-Сахалинский» – 24

ОАО «Хлебница» – 20

ООО «ТД Мерси Агро» – 15

АО «Птицефабрика Островная» – 12

АО «Совхоз Тепличный» – 10

АО «Совхоз Южно-Сахалинский» – 7

ООО «Сахалинский бекон-2» – 10

ИП Усатов И. В. – 5 объектов

сеть фирменных магазинов «Янтарное», ООО «Золотой теленок» – 4 объекта

(по данным департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска).