Противоборство человека и стихии. Борьба идет с переменным успехом

Синоптики не внушают особых надежд на улучшение метеообстановки на юге Сахалина, 14 января мощный и неторопливый снежный циклон продолжил щедро

сыпать снег на островные просторы, автодороги, улицы и проспекты.

В управлении Сахалинавтодор поделились оперативной информацией на первую половину дня. Наиболее напряженными оставались участки следующих автодорог.

Новоалександровск-Синегорск – здесь техника и люди работали всю предыдущую ночь и продолжили работу в дневное время. Уж очень быстро стихия нивелирует прежние успехи: вроде прочистили дорожники трассу, а через короткое время приходится все делать заново. Такая же картина на автодорогах Новоалександровск – Новая Деревня, Дальнее – Елочки, Лиственничное-Охотское-Мальково, это не полный список.

Проезд по Корсаковской трассе невозможен, здесь Сахалинавтодор обслуживает участок с 11 по 13 километр, остальное в ведении федеральных служб. Пока проезда нет. В первую очередь страдают участки дорог, расположенные на открытом пространстве, открытые всем ветрам – их переметает особенно быстро и мощно.

К таким, например, относится автодорога между селами Троицкое и Новотроицкое в Анивском районе. Она и сейчас закрыта для движения. В Томаринском районе отрезанным от цивилизации, от районного центра оказалось село Новоселово. В общей сложности, сообщили в Сахалинавтодоре, на расчистке занято 100 единиц техники и 50 работников. Они работают на износ, в условиях почти нулевой видимости…

Снег, метель продолжались в шести районах области: Поронайском, Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Тымовском.

В Южно-Сахалинске, как сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы, за ночь выпало 18 миллиметров осадков (сильный снег).

Начальник ГО и ЧС областного центра Александр Поликарпов, комментируя итоги заседания штаба, сообщил, что режим ЧС продолжается на территории всего городского округа. При этом тепло, газ, вода, свет подаются населению в штатном режиме. «Электросервис» ликвидирует локальные отключения электричества.

— Идет «пробивка» основных магистралей. Работы осложняются непрекращающимися сильными осадками и ветром до 17 метров в секунду. Расчистку затрудняют брошенные автомобили. В этой связи убедительная просьба к автовладельцам: не пользуйтесь личным транспортом. Без крайней необходимости не выезжайте из дома, — резюмировал Поликарпов.

В целом по Южно-Сахалинску в расчистке улиц задействовано 174 единицы техники и 102 рабочих.

Сложной ситуация остается в планировочных районах и селах. Отсутствует транспортное сообщение с Березняками, Старорусским, Новой Деревней, Ключами и Синегорском.

Отменены пригородные пассажирские поезда Южно-Сахалинск – Дальнее, Корсаков – Южно-Сахалинск, Холмск – Томари, Южно-Сахалинск – Поронайск.

В связи со стихией в Южно-Сахалинске 15 и 17 января школьников продолжат обучать дистанционно.

Сохраняются проблемы с движением общественного транспорта. С утра на линии вышло четыре десятка «Транспортной компании». Они работают на маршрутах 3, 10, 63, 71, 81, 6, 7, 11. По мере расчистки дорог планируется объемы будут наращиваться.

Работает транспорт частных перевозчиков. В режиме реального времени за движением пассажирского транспорта можно следить на информационном портале.

Николай ПИТЕРСКИЙ.