Противодействуя западным санкциям. Георгий Карлов, депутат Государственной думы РФ от Сахалинской области, о контрмерах нашего государства

Российское правительство, которому Госдума предоставила дополнительные полномочия для принятия оперативных решений в условиях санкций, готовит новый пакет контрсанкционных мер.

В ситуации внешнего давления государство обязано принимать дополнительные меры поддержки и своей экономики, и своих граждан – особенно наиболее уязвимых в социальном отношении групп. Хочу отметить два законопроекта, которые внесены на рассмотрение в Госдуму и направлены на оказание помощи семьям с детьми.

Один из них регламентирует вопрос о бесплатном двухразовом питании школьников с ограниченными возможностями здоровья. В России таких детей более 700 тысяч. Часть ребят проживают и учатся в интернатах, где вопрос с питанием решен. Но многие живут в семьях и посещают школу или находятся на домашнем обучении. Данный законопроект должен обеспечить право школьников с ограниченными возможностями здоровья на питание по единой схеме во всех регионах России.

Другой законопроект предполагает установить бесплатный проезд в электричках для детей от 5 до 7 лет. Сейчас билеты таким детям нужно оплачивать в полном объеме, лишь в ряде субъектов РФ предусмотрены скидки.

Говоря о мерах по защите экономики, не могу не отметить, что с 31 марта начала действовать новая схема сырьевых расчетов, которую правительство и Центробанк должны были подготовить по поручению президента.

Переход на расчеты в рублях – абсолютно оправданный шаг. В нынешней ситуации Россия просто обязана искать безопасные механизмы торговли энергоносителями. Как и более безопасные валюты – вместо скомпрометировавших себя доллара и евро.

Бесплатно газ Россия поставлять не будет. Поэтому Европе лучше думать, как обойти собственные санкции, чтобы не допустить у себя масштабных социальных потрясений, которые уже начались.

P. S.

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