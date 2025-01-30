Противостояние перемётам. Затяжной циклон создал проблемы с передвижением по Сахалину

Как рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, из-за сильных перемётов и непрекращающегося снегопада закрыто движение для всех видов транспорта по западному побережью, на участке межу селом Новосёлово (Холмский район) и примыканием автодороги Арсентьевка – Ильинское.

Прекращено движение общественного транспорта от Новоалександровска до села Взморье в Долинском районе. Это значит, что отсутствует автобусное сообщение между областным центром, Долинском и большинством районов на севере и западном побережье.

Отчасти выручает железная дорога – пассажиры в случае необходимости могут воспользоваться пригородными поездами Южно-Сахалинск – Томари, Южно-Сахалинск – Поронайск, Холмск – Чехов и поездами дальнего следования. Правда, и на стальной магистрали 29 января насыпало снега столько, что были отменены маршруты из Долинска до Южно-Сахалинска и Корсакова. Пассажиры, прибывшие в Новоалександровск и в Старорусское, с большим трудом по сугробам добирались до автобусной остановки.

Мэр областного центра Сергей Надсадин раскритиковал работу муниципальных служб и управляющих компаний по расчистке территорий и потребовал немедленно приступить к механизированной расчистке во дворах. Городские власти гарантировали оплату работы управляющим компаниям по вывозу снега со дворов. Замечания учли практически сразу.

Коммунальщики просят автовладельцев на время расчистки проезжих частей и дворов убирать транспорт. Адреса перехватывающих парковок есть на сайте мэрии. За качеством уборки следят областная госжилинспекция с отделом муниципального жилищного контроля. Все сигналы, поступившие от людей через социальные сети, берутся специалистами в работу.

Нерадивые управляющие компании ответят по административному кодексу.

Эдуард Самойлов.

Фото Сергея Кащеева.