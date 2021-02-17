Проверка на прочность. Циклон ударил по 14 районам области

В ночь на 16 и 17 февраля на островной регион обрушилась метель. Мокрый снег с дождем сопровождались сильным ветром. В северных районах порывы достигали 15 метров в секунду, на юге – 25, на южных и центральных Курильских островах – 30 метров в секунду. Сейчас непогода успокаивается, но снежная круговерть продлится до конца недели.

На какое-то время закрывались автомобильные дороги, отменялись межмуниципальные автобусные рейсы, закрывалось движение пригородных поездов, прекращала работу паромная переправа, задерживались вылеты и прилеты самолетов.

Школы области были переведены на дистанционное обучение. Детские сады работали, но далеко не все родители приводили детей.

На расчистке автодорог задействовали 254 единицы техники, 455 человек.

Ночью 16 февраля на трассе Южно-Сахалинск – Долинск образовался затор – непогода помешала жителям соседних городов вернуться домой. По поручению главы региона было организовано движение автоколонн. В сопровождении спасателей и НЕФАЗа 22 автомобиля благополучно прибыли в Южно-Сахалинск, 39 машин – в Долинск.

Еще одна автоколонна, в том числе пассажиры из аэропорта, приехала в Долинск утром 17 февраля. Также спасатели обеспечили доставку свежего хлеба от Долинского хлебокомбината в детские сады Южно-Сахалинска.

На Сахалине развернули 10 пунктов временного размещения на 495 человек, 5 подвижных пунктов обогрева на 124 человека. В разгул стихии пунктами в Поронайске, Взморье и Ильинском воспользовались 18 человек, в том числе 2 ребенка.

В Курильском городском округе ураганный ветер сорвал профнастил с крыши школы в райцентре. Идут восстановительные работы.

Циклон оставил полностью без света 13 населенных пунктов, 9 – частично. Под отключение электроэнергии попали 7637 человек. Электроснабжение восстанавливают в 14 селах в Тымовском, Долинском, Углегорском и Томаринском районах.

Наиболее пострадал от циклона Тымовский район, где без света оказались 8 сел. Туда направлялись дополнительные ремонтные бригады из Южно-Сахалинска и Поронайска со спецавтомобилем-лабораторией для обеспечения устойчивого радиосообщения. Всего в ликвидации последствий стихии участвуют 37 оперативных бригад (110 человек) и 50 единиц техники.

Помощь оказывают сотрудники МЧС. Они обеспечивают пропускной режим, координируют с местными властями расчистку дорог к поврежденным энергообъектам.

ЧП произошло в Углегорском районе. В Бошняково под лавину попала машина скорой помощи, направлявшаяся на оказание медицинской помощи взамен другого медицинского автомобиля, застрявшего в снежном завале. В итоге место встречи двух машин оказалось снежной ловушкой – сошедшая в этот момент лавина полностью погребла под собой один из автомобилей. По счастливой случайности в эту минуту в машине не оказалось людей, говорится в сообщении областного минздрава. В момент лавины водитель скорой вышел из машины, фельдшер также находился вне транспортного средства. В итоге сотрудники шли пешком до ближайшего ФАПа.

Машина скорой помощи получила повреждения, ей требуется ремонт.

Чтобы достать автомобиль из снега, потребовалась тяжелая техника. На помощь пришли местные власти и сотрудники угольного разреза. Операция продолжалась несколько часов.

Денис ЦУКСОВ.