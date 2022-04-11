Проверка немилостями природы. Циклоны нынешней зимой показали, что ряд управляющих компаний переоценил свои силы в борьбе со снежными заносами, параллельно недооценив мощь островной стихии

Метелями нас, сахалинцев, не удивить, но из каждого правила есть исключения. Прошедшая зима с циклонами где-то даже пошатнула мировоззрение коммунальщиков. Алгоритмы уборки территорий и расчистки дворов рушились.

Менять привычные подходы получалось не у всех. В итоге региональная Госжилинспекция привлекла к ответственности 12 УК – управляющих компаний (все из областного центра) и 10 должностных лиц. Общая сумма штрафов за несвоевременную расчистку составила 1 млн 550 тыс. рублей.

Четырехдневная метель в январе и вторая чуть послабее – в феврале подкинули руководителям задачку: как быстро разгрести сугробы возле подъездов и освободить проходы во дворах, когда намело со всех сторон, а нормативы требуют сделать все оперативно и не раскачиваться. Многие с таким давно не сталкивались, пояснил и. о. руководителя инспекции Константин Истомин. Одним словом, не смогли достойно пройти проверку.

Выяснилось, что у некоторых компаний нет резервов, чтобы своевременно очистить крыши, на которых скопились массы снега, наросли сосульки, готовые упасть на головы. В выигрыше оказались те, кто заключил отдельные договоры с промышленными альпинистами. У некоторых в договорах прописан даже мониторинг состояния крыш многоквартирных домов.

Несколько лет назад еще можно было жаловаться на нехватку техники для расчистки двора.

– Теперь же аргумент нехватки не принимается, – объяснил Константин Истомин. – Мэрия еще раньше закупила небольшие снегоотбрасыватели, мини-роторы и прочие средства малой механизации. Их можно было оперативно брать в аренду. Но не все воспользовались этой возможностью. Стоит отметить, что претензии жильцов можно было адресовать не только к УК. Собранный с проходов снег нужно было потом погрузить и вывозить со дворов. Многие управляющие компании имеют договоры с владельцами погрузчиков и самосвалов. Но когда возникла необходимость двинуть эту технику во дворы, выяснялось, что она уже задействована в частном секторе. Поэтому с расчисткой кое-где была задержка в 2 – 3 дня.

Еще одна проблема, которую показала прошедшая зима, кроется в тарифах на услуги управляющих компаний. В них, как говорят специалисты Госжилинспекции, нет такой позиции как вывоз снега.

Скорее всего, при их составлении считали, что затраты будут минимальными. Ну а нынешней зимой оказалось, что расчистка требует немалых усилий, в том числе и финансовых, но деньги на это не предусмотрены.

Горы снега еще не везде убраны. Это может создать угрозу затопления дворов и подвалов, говорит Константин Истомин. Правомерен вопрос – включать ли вывоз снега в тариф на услуги УК?

А еще некоторым компаниям нужно посмотреть, хватает ли сил и средств, чтобы содержать дома и прилегающие к ним территории в полном объеме? Взять на обслуживание строений побольше – это заманчиво, это принесет больше средств.

Закон подобное не запрещает. Но тут надо понимать, что и затраты на все это хозяйство будут выше, а значит, и расходы надо планировать соответствующие. Не экономить на персонале и пр.

Стихия также показала, как важно регулярно вести осмотр всего дворового хозяйства – чем раньше обнаружатся предпосылки опасности (растущая наледь на крышах или образовавшийся возле подъезда сугроб), тем проще и менее затратно их устранить.

– Нюансов в этих делах много, – подчеркнул Константин Истомин. – Но со всеми трудностями легче справиться, если УК открыты жильцам на деле, а не на словах.

Когда руководство умеет донести до людей, с какими целями компания пришла работать, что планирует сделать и с какими трудностями можно столкнуться – тогда намного проще решить проблемы.

Не стоит забывать и про то, что Жилищный кодекс РФ дает собственникам квартир немало прав, чтобы добиться от УК выполнения своих обязанностей. И если коммунальщики только берут с населения деньги, не давая ничего взамен, можно сменить компанию.

Закон также дает им право выбирать способ управления своим домом – это не только пользование услугами УК, но и непосредственное управление домом, а также создание товарищества собственников жилья (ТСЖ). Надо только оценить – какой из этих вариантов наиболее подходит для создания благоприятной среды во дворе и проголосовать за него на общем собрании владельцев квартир.

Евгений АВЕРИН.

Справка

У региональной Госжилинспекции есть группа в Ватсапе и Телеграмме для оперативного информирования о сложившейся обстановке. В группу включены представители органов власти, УК, надзорных инстанций.

За ситуацией инспекторы могут наблюдать по системе «Безопасный город».

Возьмите на заметку

Деятельность управляющих компаний подлежит лицензированию. Согласно статье 192 Жилищного кодекса РФ, лицензию выдает орган жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии региона. Лишить лицензии может суд на основании заявления органа жилищного надзора.

Руководитель УК не должен иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления – это одно из требований лицензии.