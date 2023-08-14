Проверят дополнительно

Прокуратура области отреагировала на публикацию «Советского Сахалина» «Призрак «МММ» в Березняках».

По результатам проверки отменено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое вынесли органы внутренних дел, сообщил редакции начальник управления облпрокуратуры по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан А. Кучин.

Это значит, что описанный нами случай рассмотрят более тщательно, и есть надежда, что в конечном итоге восторжествует справедливость.

Публикация «Призрак «МММ» в Березняках» рассказывала о ситуации, в которую попала учительница – заключила договор с индивидуальным предпринимателем на строительство собственного дома. Внесла полную стоимость работ – 7 млн рублей. Согласно условиям договора, строительство должно было начаться 28 февраля 2022 года, закончиться – 31 октября того же года. Но индивидуальный предприниматель (его фирма называется «Тепло Дом») своих обязательств не выполнил – под ключ дом так и не сдан, жить там невозможно. Сначала кормил обещаниями, потом вообще исчез. Женщина обратилась в правоохранительные органы, но там в возбуждении уголовного дела отказали – обосновали это тем, что самого предпринимателя невозможно найти…

Теперь выяснилось, что это неправомерно. Полиция начала дополнительную проверку.