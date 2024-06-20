Проводник к мечте

15 июня на 69-м году прервался жизненный путь

Белоглазова Александра Ивановича.

Уроженец посёлка Тымовское, профессиональный педагог последние годы трудился рабочим в детском саду областного центра.

Увлечением всей жизни для него были восхождения на самую высокую вершину Сахалина – гору Лопатина. На неё он поднялся 69 раз. Но больше Александр Иванович гордился тем, что в этих походах к высоте 1609 метров сопроводил полторы тысячи земляков и гостей острова.

Светлая память об этом человеке сохранится в сердцах многих, кому посчастливилось с ним общаться.

Сергей ФЕДОРЧУК.