Провожаем Тигра, встречаем Кролика. Как отметить Новый год и задобрить ушастого

Символ наступающего 2023 года — Черный Водяной Кролик (Кот) — милый и дружелюбный зверь, сулящий спокойствие и стабильность. Как правильно встречать Новый год под покровительством этого животного, какие цвета любит Кролик и что подарить близким на праздник?

Четвертый знак гороскопа

Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот) — символ наступающего 2023 года, который занимает четвертое место среди знаков китайского гороскопа. С таким животным удается встретиться лишь раз в 60 лет. Следующий год с этим символом – 2083-й. Однако нужно учесть, что Новый год в китайском календаре не совпадает с европейским. Новый год по восточному календарю — это праздник весны, пробуждения природы, его отмечают во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. Год Кролика (Кота) придет к нам не 1 января, а в ночь с 21 на 22 января.

Почему называют годом Кота

Кролик и Кот чем-то схожие создания — оба пушистые, ласковые и при этом умеют приземляться на четыре лапы после падения. Но в разных культурах отношение к ним не одинаковое. Так, предстоящий год для китайцев связан с Кроликом, тогда как Кота почитают японцы, тайцы и вьетнамцы. Это связано с местными отличиями в гороскопах. В России же в качестве символов прижились сразу два зверя, поэтому мы называем 2023-й годом Кролика и Кота одновременно.

Хорошие перемены

Астрологи считают, что Новый 2023 год принесет в наш мир процветание, благоприятные перемены и умиротворение. Кролик олицетворяет семейственность, поэтому можно ждать, что в этом году наладятся дела в семейных отношениях, а в доме воцарится уют и хорошая атмосфера. Конечно же, не все зависит только от Зайца или Кота, людям важно самим нести добро, чтобы получить его в ответ.

Как задобрить

Астрологи уверены, что удача, счастье и любовь обязательно посетят дом тех, кто сможет понравиться Водяному Кролику. Так как животное ценит семью, то стоит встречать Новый год в кругу самых близких. При этом важно, чтобы в доме была чистота и уют. Кроме того, стоит подумать о том, как украсить жилье и что надеть: считается, что правильная палитра обязательно привлечет Кролика.

«Символом наступающего Нового года является вода, знаменующая собой спокойное течение времени и размеренность. Вместе с тем Кролик и Кот, относящиеся к стихии земли, «рекомендуют» в праздновании новогодних торжеств-2023 акцентировать внимание на теплой гамме не только в отношении оформления елки, но и в сервировке стола», — утверждает главный редактор дизайнерского издания DG-HOME Андрей Солозобов.

В первую очередь важно обратить внимание на те цвета, которые являются главными в году: черный цвет и волнистые линии. В китайской философии это важно для достижения гармонии и хорошего здоровья. Плюс тонизирующие оттенки — красный и оранжевый, а есть и успокаивающие – синий и зеленый.

Но помимо цветов, которые нравятся животному, стоит обратить внимание на цвета года, которые традиционно объявляет старейший институт цвета Pantone.

На 2023 год был озвучен цвет Viva Magenta — 18-1750. Это завораживающий оттенок красной гаммы. Основной оригинальный цвет маджента можно получить, смешивая красный и синий. То есть совмещая и стимулирующий, и успокаивающий оттенки.

Кроме того, цвет года — Viva Magenta отлично гармонирует с пастельными бежевыми оттенками, а также с белым, серым и торжественным черным. А именно эти цвета в основном и ассоциируются с милыми животными — кроликами, зайцами и котами.

Как украсить новогодний стол и дом

Конечно же, блюда, которые будут на праздничном столе, стоит подбирать, исходя из собственного вкуса, однако есть некоторые нюансы.

«Кот и Кролик по достоинству оценят любые блюда из овощей и фруктов. При этом рецепты могут быть совсем простые, без многослойных салатов и сложных гарниров. Мясные блюда при возможности лучше заменить рыбой и сырами», — поделился главный редактор DG-HOME.

По словам эксперта, в сервировке приветствуется декор из натуральных материалов. Актуальны на праздничном столе будут льняные скатерти, стеклянные и хрустальные фужеры, деревянные подносы. Из декоративных элементов атмосферно будут смотреться аромасвечи, композиции из шишек и фруктов.

Украшая дом, лучше не забывать про основные цвета 2023 года, при этом эксперт рекомендует отдать предпочтение классике.

«На елке удачны следующие расцветки: золотой, красный, зеленый, оранжевый, бирюзовый, молочный, бежевый, серебристый. Несмотря на «лояльность» стихий года к холодной гамме, в оформлении новогоднего интерьера стоит отказаться от слишком мрачных оттенков», — добавил Андрей Солозобов.

В чем встречать Новый год

Как правило, новогодняя ночь — это повод нарядиться в необычное платье или стильный костюм, которые в повседневной жизни редко удается надеть. К тому же год Кролика не обязывает выбирать конкретную одежду — достаточно того, чтобы образ был приятным глазу и комфортным.

Основные аргументы в пользу натуральности.

По словам Андрея Солозобова, под основной запрет попадает одежда из натуральной кожи и меха, в неестественных оттенках, с геометрическими узорами. Ткани должны быть простыми, но добротными, гладкими или с флористическими паттернами.

Какие года с символом Кролика

Символом Кролика были отмечены следующие года: 1915, 1927, 1939, 1951, 1975, 1987, 1999 и 2011. Именно Черный Водяной Кролик в XX столетии был всего два раза: в 1903 и 1963 годах. Следующий год Черного Водяного Кролика после 2023 года придет только через 60 лет — в 2083 году.

Евгения НОВОЖЕНИНА.

(По материалам РИА Новости).