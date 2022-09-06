Проявить себя в полную силу. Сахалинский ветеран спорта стал победителем чемпионата России по дзюдо

Показал класс

Открытый чемпионат России по дзюдо среди ветеранов прошел в Ульяновской области. Победителем состязаний стал островной спортсмен Андрей Сероштанов, сообщили в региональном министерстве спорта.

Спортсмен боролся в возрастной группе 44 – 49 лет в весе до 66 кг. На пути к золотой медали он выиграл четыре схватки, а по итогам соревнований вошел в состав сборной страны.

Обладатель «золота» является тренером и передает мастерство подрастающему поколению в сахалинской спортшколе по греко-римской борьбе. На соревнованиях он был единственным представителем Дальневосточного федерального округа.

Испытание «Ниндзя полосой»

В Южно-Сахалинске прошел первый на Дальнем Востоке чемпионат по преодолению полосы препятствий в формате «ниндзя». В мероприятии приняли участие около 50 спортсменов.

Чемпионат проходил на специальной площадке лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». «Ниндзя полоса» представляет собой 100-метровку с различными препятствиями на выносливость, ловкость и координацию, которую нужно преодолеть за минимальное время.

Победителями в индивидуальном зачете стали Марина Апрускина и Сергей Макеев. «Серебро» завоевали Светлана Ким и Юрий Лагун, «бронзу» – Ксения Нижегородова и Артем Афанасенков.

Первое место в мужском командном зачете у Сергея Пыляева и Сергея Очканова, второе место заняли Виктор Усов и Юрий Лагун, третье – Александр Решетов и Александр Киселев.

Среди смешанных команд «золото» завоевали Алена Бубенчикова и Михаил Козырев. Серебряными призерами стали Ксения Нижегородова и Дмитрий У. Третье место у Светланы Ким и Петра Разумова.

Биатлон летом

Сахалинская биатлонистка Анастасия Батманова стала серебряным призером в масс-старте на этапе PARI Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи. Соревнования, в которых принимали участие российские и белорусские спортсмены, проходили на территории лыжно-биатлонного комплекса «Лаура», принимавшего зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года.

На трассах комплекса прошли спринты, гонки преследования и масс-старты. В последней гонке на 12,5 км сахалинка Анастасия Батманова допустила один промах и показала время 35:29,4 секунды. Победительницей в масс-старте стала Ирина Казакевич с результатом 34:08,2 секунды.

Анастасия Батманова (тренер Юрий Батманов) является спортсменкой центра спортивной подготовки Сахалинской области и входит в резервный состав сборной России по биатлону.

С «Зенитом» играть не придется

31 августа в Долгопрудном состоялся матч 1/128 финала Кубка России. «Космос» принимал «Сахалин».

Команды подошли к игре с разным настроем. Тренеры «Космоса» ставили своим подопечным задачу забить первыми и сыграть на «ноль». А, по словам наставника «Сахалина» Олега Кокарева, главное для него – это получение игровой практики теми, у кого ее было мало.

В запасе остался Муртази Алахвердов, который до этого принял участие в 15-ти подряд кубковых матчах «Сахалина». Этот рекорд если и будет побит, то очень нескоро. Особенно учитывая, что в последнее время островная команда играет всего один кубковый матч в году.

Итог – 3:0 в пользу «Космоса». Третий год подряд «Сахалин» выбыл из турнира после первого же матча. И уже четыре кубковые игры подряд островитяне не могут забить ни одного гола.

– У нас сегодня вышел экспериментальный состав в первом тайме. Выпустили ребят, которые имели мало игрового времени до этого или вообще не имели. В первом тайме самому старшему футболисту было 25 лет. Все ребята получили игровую практику, а хозяева поля победили заслуженно, – сказал наставник «Сахалина» Олег Кокарев.

«Сахалин» проиграл «Сахалинцу»

4 сентября состоялись матчи 9 тура первенства России по футболу среди команд второй лиги (группа 3.1). «Сахалин» в Москве играл против местного «Сахалинца». Игру на стадионе академии «Спартак» посетили 650 зрителей.

«Сахалинец» создал воспитанник островного футбола Михаил Литвин. Тренирует эту команду Юрий Дроздов (экс-наставник «Сахалина»), а выступают за нее его сыновья Никита и Илья, а также Никита Сурков, которые играли за «Сахалин», сообщили в региональном министерстве спорта.

Обе команды подошли к игре не в лучшем психологическом состоянии. «Сахалинец» проиграл два последних матча, не забив ни одного гола. А о неудачах «Сахалина» можно говорить бесконечно. Слишком их много в этом сезоне.

Хозяева поля делали ставку на быстрый гол, и эта стратегия сработала. Уже на 2-й минуте Илья Рубцов вывел «Сахалинец» вперед.

Правда, «продолжения банкета» не последовало. До поры до времени защита была сильнее атаки, не подпуская соперников к своим владениям.

В начале второго тайма Георгий Журавлев сравнял счет. Равновесие продержалось четверть часа. «Сломал» его Ренат Васиченко, забивший второй гол в ворота гостей. «Сахалин» ответил ударом Ибрагима Катиновасова – 2:2.

И все же «Сахалинец» вырвал победу. На 79-й минуте Виталий Бузинов, только что вышедший на замену, послал мяч в сетку. Итог – 3:2 в пользу москвичей.

Набрав три очка, московский «Сахалинец» поднялся на четвертое место, а сахалинский «Сахалин» остался прозябать на последней строчке турнирной таблицы.

Победа и ничья

3 сентября возобновилось проведение Дальневосточной юношеской футбольной лиги. В рамках 16-го тура «Сахалин» на своем поле принимал «СКА-Хабаровск».

Матч команд U16 (2007 г. р.) имел исключительное значение, так как соперники являются прямыми конкурентами в борьбе за «золото».

Островитяне в 15 матчах набрали 40 очков. У хабаровчан было на 6 очков меньше, но зато игра в запасе.

Нетрудно посчитать, что в случае победы «СКА-Хабаровск-2007» настигал «Сахалин-2007» по потерянным очкам. А вот победа сахалинцев позволяла им значительно увеличить свой отрыв.

В матче первого круга, который прошел в Хабаровске, сильнее оказались хозяева поля (3:1). Тогда они прервали победную серию сахалинцев из десяти матчей.

Поэтому неудивительно, что команда Станислава Кима вышла на поле с мечтою о реванше.

Итог – 3:1 в пользу «Сахалина-2007», который оторвался от своего соперника на 9 очков.

По иному сценарию развивались события в матче U17 (2006 г. р.). Несмотря на старания игроков обеих команд, счет так и не был открыт. Финальный свисток арбитра возвестил о нулевой ничьей.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.