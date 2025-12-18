Прямая линия с Владимиром Путиным

Завтра в 12.00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией Президента России.

Интерес россиян к предстоящему мероприятию оценивается как высокий. Число обращений на прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным достигло более 1,8 млн, говорится в сообщении Кремля.

Известно, что уже поступило 702 тыс. звонков, 327 тыс. вопросов через мессенджер Max, а также 262 тыс. СМС-сообщений.

Помимо того получено 175 тыс. обращений через различные соцсети, 61 тыс. вопросов через сайт.

Вопросы будут приниматься вплоть до окончания программы 19 декабря.

Смотрите прямую трансляцию «Итогов года» в официальных пабликах нашего региона в социальных сетях http://vk.com/sakhalingovernment, http:/ok.ru/sakhalingoverment.