Прямой автобусный рейс из Южно-Сахалинска до села Чехов (Холмский район) запускают с 20 июня

Новый маршрут имеет номер 508, автобусы будут курсировать ежедневно, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Отправление от вокзала в Чехове – в 7 часов утра, от вокзала в областном центре – в 15-30. Время в пути – 2 часа 40 минут. Расписанием предусмотрены остановки: сёла Костромское, Пионеры, Садовники, Ново-Яблочное-2, станция Холмск «Северный». Ранее местные жители могли добираться до областного центра и обратно только с пересадкой в Холмске. Теперь у них появится возможность ездить в Южно-Сахалинск быстрее и с большим комфортом, отметил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Эдуард Ри.

Владимир ПАВЛОВ.