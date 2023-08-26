Прямым авиарейсом в Харбин из Южно-Сахалинска воспользовались уже более 1600 пассажиров

Возобновленный в июне нынешнего года авиамаршрут из Южно-Сахалинска в Харбин и обратно пользуется популярностью у сахалинцев. Но, как отмечают сотрудники таможенного ведомства, многие пассажиры не знают новых правил перемещения товаров.

– Вся информация для пассажиров размещена в международном секторе в залах прилета и вылета, транслируется на мониторе, а также проработана с авиакомпанией, – напомнила и. о. первого заместителя начальника таможни области Галина Калинина. – Наши инспекторы готовы оказать содействие в заполнении пассажирской таможенной декларации до прохождения контроля.

Чтобы не терять на это свое время, пассажиры могут сами заполнить ее перед поездкой в электронном виде и еще раз ознакомиться с правилами перемещения товаров.

Товары для личного пользования разрешено вывозить без декларирования и уплаты таможенных платежей общей стоимостью менее 1 млн руб. Полный перечень подлежащих таможенному декларированию, содержится в вышеуказанных правилах.

Через границу без декларации можно перемещать до 10 000 долларов США наличных или эквивалент этой суммы в любой другой валюте.

Беспошлинно разрешено ввозить товары для личного пользования воздушным транспортом, если их стоимость не превышает сумму, эквивалентную €10 000 и общим весом не более 50 кг, сообщает пресс-служба таможенного ведомства.