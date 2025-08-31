ПСК «Сахалин» презентовал новый состав команды по волейболу

Презентация обновленного состава волейбольной команды профессионального спортивного клуба «Сахалин» прошла 31 августа на нижней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». На церемонии директор ПСК «Сахалин» Николай Стерничук торжественно вручил новую игровую форму волейболисткам.

В сезоне 2025/2026 «Сахалин» продолжат тренировать главный и старший тренеры Олег Ляпугин и Сергей Савранчук соответсвенно, а массажистом команды будет Ольга Пинегина.

Также были продлены контракты с местными воспитанницами сахалинской школы по волейболу – связующей Дарьей Туркиной и блокирующей Таисией Дробышевой.

Вместе с ними продолжат выступать за команду «Сахалин» диагональные Вероника Марескина и Светлана Ерлыкова, доигровщица Олеся Иванова, либеро Руслана Царёва и блокирующая Валерия Шарапанова.

Основной состав пополнили блокирующая Софья Бухановская и доигровщица Дарья Федосеева, ранее уже выступавшие за островной регион. К команде присоединились связующая Анастасия Богомолова, либеро Ева Щварц-Пуляева, блокирующая Полина Сыркина, доигровщицы Ксения Велисевич и Евгения Важнова.

– От лица регионального министерства спорта хочу пожелать удачи девочкам в новом сезоне! Стоить отметить самый лучший тренерский штаб, под чутким руководством которого будем идти вперед к победам! – подчеркнул заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Мероприятие завершилось автограф-сессией с командой.

Домашний тур соревнований состоится с 22 по 29 октября, где подопечные Олега Ляпугина сыграют с командами «Локомотив-2», «Амурские Тигрицы» и «Северянка», сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.