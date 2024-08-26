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Птенцы рыбного филина с Кунашира в филиале Московского зоопарка научились хорошо летать

Птенец рыбного филина. Фото с сайта заповедника «Курильский».

Два птенца рыбного филина, привезённые в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка с острова Кунашир в мае этого года, научились хорошо летать, сообщила пресс-служба зоосада.

В первые дни по приезде в центр воспроизводства зоологи кормили птенцов привычным кормом, который можно было достать на Кунашире, это различные виды рыбы – корюшка, сельдь, горбуша. Постепенно вводили для разнообразия дополнительные корма – мышей, перепелов. В середине лета птенцы весят около 4 кг, а к осени самки могут набрать и 5 кг. Всего в центре воспроизводства сейчас живут девять птиц.

В пресс-службе отметили, что это очень редкий вид, в природе их осталось менее 200 особей. Самая крупная сова в мире обитает всего на двух островах: на российском Кунашире и на японском Хоккайдо. Уменьшение численности популяции происходит из-за сокращения кормовой базы, деградации мест обитания, а также из-за исчезновения больших деревьев с дуплами, которые подходят филинам для гнездования. Для спасения этой величественной птицы предпринимается всё больше усилий. В Московском зоопарке с этой целью была создана специальная программа.

(ТАСС).

 

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