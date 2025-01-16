Птичье пиршество в Южно-Сахалинске переносится на весну

Что за аномалия? В Южно-Сахалинске полным-полно красных ягод рябины, а пернатых едоков не видно.

Осенью горожане радовались: урожайный год, будет птицам зимой пища, а значит и лютые морозы им ни по чем… И где же они, голодные пичуги?

У нашего постоянного консультанта, биолога-охотоведа Андрея Здорикова, есть ответы на эти вопросы:

– Действительно, рябина смешанная выдала отличный урожай. Причем не только в городе, но и в окрестностях – в парке, зелёной зоне города, в сельской местности. Поэтому лесным обитателям вовсе необязательно выбираться ближе к человеку, чтобы получить пропитание. Гораздо привольнее они чувствуют себя где-нибудь в поймах островных речек, где еды побольше…

Сейчас, по словам эксперта, в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина из любителей ягод можно кое-где встретить группки бурых дроздов, но и только. Таких его обитателей как синицы, поползни такое угощение не привлекает, им насекомых подавай.

У соседей на материке тоже был хороший урожай лесных ягод, так что пернатым нет необходимости лететь через Татарский пролив на остров, чтобы прокормиться.

Отсутствие зимующих птах в городе – не тревожный, а скорее наоборот, хороший знак: значит, у них все в порядке.

Недавно жители Углегорска обратили внимание на группу диковинных птиц с хохолками и желтыми каёмками на хвостовом оперении и крыльях. Птахи буквально облепили деревца городского озеленения. Что это за птахи и почему оказались в городской черте?

Судя по описанию, это представители вида свиристель обыкновенный. Птица в наших широтах не редкая – если кормежка позволяет, остается на острове и зимой, и летом. Свиристели, как правило, держатся группами и постоянно кочуют. Сегодня заглянули в город, завтра сместились в пригород, где можно вдоволь поклевать ягод шиповника.

К слову, в последние годы в наших краях стали замечать смешанные стайки – к обыкновенным свиристелям иногда «примешиваются» амурские. Их можно отличить по красной каемке на хвосте и красным перышкам на крыльях.

Ближе к началу весны картина изменится: лесные запасы корма истощатся, снежные заносы ограничат к ним доступ. Вот тогда-то и потянутся в городские скверы и парки пернатые зимовщики – за рябиной и другим пропитанием.

Семён РЕЧКИН.