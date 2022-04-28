Птичку жалко

На улице Сахалинской на торце нового многоэтажного дома, что около остановки «Кинопрокат», то ли год, то ли два назад появился элегантный контур птицы. Все прохожие и проезжие отмечали, что это очень красиво.

За прошедшую зиму благодаря, наверное, осадкам птица стала почти невидимой. Кто ее видел раньше, тот угадывает ее присутствие, но хотелось бы, чтобы она радовала все новых и новых зрителей.

Нельзя ли рисунок обновить? Говорят, что его сотворил какой-то художник, который уехал. Но, может, обойдемся без него? Просто пройтись по контуру заново?

Ирина ШАРАБОРИНА, г. Южно-Сахалинск.