Птичники на «Островной» уже не пустуют. Новое бройлерное стадо на птицефабрике подает голос

На этом сельхозпредприятии (оно находится в областном центре) продолжают восполнять потерянное из-за вспышки птичьего гриппа поголовье кур. Произошло ЧП, как сообщал «Советский Сахалин», осенью 2022 года.

После ликвидации очага заражения на птицефабрику завезли несколько партий инкубационных яиц. Последняя – более 80 тысяч – пришла адресату в конце января, сообщили на «Островной». Везли груз на спецтранспорте с материка по суше и по морю – на пароме. Все это стало возможным при существенной поддержке региональных властей.

Перед закладкой специалисты проводили дезинфекцию и влажную уборку в инкубаторах, сортировали яйца по сроку хранения и размерам.

– В инкубационных шкафах яйца находятся 18 дней. Затем они на три дня переносятся в выводные шкафы, где и появляются цыплята. Специалисты ведут круглосуточные дежурства, следят за температурой и влажностью, – пояснила главный зоотехник предприятия Наталья Клепикова.

По поручению руководства фабрики приобретенный корм для молодняка исследовали в лаборатории. В рацион добавили больше аминокислот – это укрепит их здоровье – и даже антистрессовые препараты. Всем цыплятам делают прививки.

Уже заполнено четыре птичника из 14, в каждом по 30 тысяч желтых «пушистиков». Теперь им остается набирать массу. Вся бройлерная площадка заселится молодой птицей в нынешнем апреле.

Мясо островных бройлеров появится на прилавках в следующем месяце.

Евгений АВЕРИН.