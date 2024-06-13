Птичья симфония переносится. Холодные май и июнь не дают возможности во всю мощь выступить островному хору пернатых

Певчие птицы, перезимовавшие в тёплых странах, уже давно прилетели, и хор почти в полном составе. Отдельные вокалисты лишь временами, обычно по утрам, репетируют, пробуют голос, но полнозвучной многоголосой симфонии пока не получается.

Об особенностях поведения пернатых певунов в непростых погодных условиях «Советскому Сахалину» рассказал постоянный консультант биолог-охотовед Андрей Здориков.

Главные островные певцы – соловьи: красношейка, свистун, синий и завирушка. Знаменитых курских соловьёв на острове не бывает, не их ареал обитания. Впрочем, и сахалинские способны закатывать потрясающие концерты. Свистун, например, славится своими длинными замысловатыми трелями, а красношейка – сложными звучными композициями с щёлканьем, посвистами, завораживающими комбинациями звуков.

При хорошей погоде такая песня красношейки в утренних сумерках в прямом смысле не даёт спать людям в частном секторе. Некоторые сельчане даже бурчат по такому поводу. А сейчас вот тишина… Соловей – артист требовательный, ему для пения нужны комфортные условия, вот и ждёт, когда распогодится и потеплеет.

Пение – с точки зрения орнитологов, просто разновидность токования. Самцы птиц каждый на свой манер привлекают к себе внимание самочек, находящихся поблизости. Так и завязываются отношения, складываются пары, чтобы дать жизнь потомству. Самцы многих птиц и в дальнейшем продолжают свои вокальные выступления, отвлекаясь от других важных забот. Так они напоминают сородичам-соседям о границах своих участков.

Некоторые пернатые образуют более-менее постоянные семейные пары на два-три года, поэтому у них и токование проходит по минимуму, они больше заняты обустройством гнёзд. К ним относятся соловьи-красношейки, дрозды.

Большого чёрного дятла вряд ли назовёшь певцом: он не поёт, а токует по-своему – барабанными дробями. У этих птиц тоже образуются пары на несколько лет. В этом сезоне самки уже подготовили гнёзда, скоро появится потомство, птицы обошлись без долгих брачных заигрываний.

В зелёной зоне Южно-Сахалинска и окрестностях временами можно слышать токующих японских бекасов, черноголовых чеканов, седоголовых овсянок, китайских зеленушек, жаворонков, трясогузок. Несмотря на неважную погоду, вовсю токуют кукушки. Песенка обыкновенной кукушки всем известна: зычное «ку-ку» ни с чем не спутаешь. А вот у её родственницы, глухой кукушки, она другая. Услышите у опушки леса утробное «бу-бу», знайте, кто автор и исполнитель.

Пеночки, чернобровые камышовки, таёжные сверчки, лесные овсянки, крапивники, дрозды сибирский, оливковый и японский… Всех певцов сахалинских просторов и не перечислишь. И все ждут тепла и солнышка, чтобы проявить свои природные данные во всей полноте.

Семён РЕЧКИН.