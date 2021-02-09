Госинспектор заповедника «Курильский» Сергей Карпенко недалеко от села Крабозаводское (о. Шикотан) в конце января заметил группу птиц, которые не регистрировались ранее, и сообщил в администрацию заповедника об интересной встрече.

Птицы оказались лысухами. Издалека эту птицу легко спутать с уткой, однако из-за внутреннего анатомического строения лысух относят к журавлеобразным.

По устным сообщениям местных охотников, птицы, похожие на лысух, и ранее периодически появлялись около села Крабозаводское. Однако это первая документально зафиксированная встреча с лысухами на Шикотане, сообщила пресс-служба заповедника.

Первый факт встречи и гнездования лысухи на южных Курильских островах зарегистрирован в августе 1997 года на Кунашире у села Головнино. Однако упоминания о них в научных публикациях сделаны относительно недавно, в 2008 – 2015 годах.

На Кунашире встречи с лысухами носят периодический характер. По состоянию на 2016 год на полуострове Весловский гнездилось около 5 пар лысух. Также во время осенней миграции, в октябре и ноябре, лысухи останавливаются на озерах Песчаное и Весловское, где их скопления могут насчитывать до 50 особей.

Внешность лысухи достаточно необычна: относительно небольшие крылья компенсируются мощными лапами. Также распознать птицу можно по уникальной технике взлета. Оторваться от поверхности воды для лысух не так просто: они быстро разгоняются по воде, затем начинают живо хлопать крыльями и, уже оторвавшись от поверхности воды, продолжают некоторое время по ней «бежать», пока окончательно не взлетят.

В рационе лысухи преобладает растительная пища: семена, клубеньки, вегетативные части водных растений и водоросли. Не пренебрегает птица водными беспозвоночными и мелкой рыбой. Зимой увеличивается доля моллюсков, мелкой рыбы и водных насекомых.

Лысухи образуют постоянные пары и во время миграции держатся вместе. Половой диморфизм выражен слабо, невооруженным взглядом самца от самки отличить сложно, однако самцы по окрасу немного темнее и крупнее.

Лысухи не привередливы в выборе материалов для постройки гнезда, используют ветки и прошлогодние листья. Птицы придерживаются открытого гнездования, что вынуждает их постоянно находиться рядом с гнездом, оберегая кладку от возможной опасности. Кладка может содержать от 5 до 13 яиц. В насиживании участвуют как самки, так и самцы.

Птенцы лысух черные с яркой рыже-красной головой, уже через сутки после вылупления они способны самостоятельно вылезти из гнезда, но еще две недели находятся на полном обеспечении родителей. Взрослые птицы демонстрируют подрастающему поколению кормовые места, кормодобывательную технику, извлекая на поверхность вегетативные части водных растений. Птенцы становятся полностью самостоятельными на 80 – 120 сутки.

Одни из основных причин снижения численности лысух в Сахалинской области – загрязнение гнездовых и кормовых мест обитания, браконьерство, беспокойство лысух.

Лысуха занесена в Красную книгу Сахалинской области в категорию 3 – редкий гнездящийся вид на периферии ареала.

Татьяна МОРОЗОВА.