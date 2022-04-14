Птицефабрика «Островная» ежедневно отправляет в магазины по 300 тысяч штук яиц куриных

Сахалинцы отдают предпочтение продукции сахалинского производителя — птицефабрики «Островная».

В преддверии Пасхи, когда спрос на неё значительно возрос, партии яйца куриного поставляются в фирменные торговые точки дважды в день: в 12 часов и после 16.

Как рассказал генеральный директор предприятия Сергей Добреля, в субботу и воскресенье запланированы максимальные поставки в магазины областного центра. В будние дни продукцию будут завозить к 15 часам.

– В Южно-Сахалинске работает 11 наших фирменных торговых точек. С понедельника по среду сосредоточимся на поставках в районы области. Продукцию поставляют в Долинск, Невельск, Поронайск, Макаров и другие населенные пункты. Заключены контракты с северными районами. В понедельник уходит машина на Ноглики и Оху.

Наша продукция сегодня очень востребована. К сожалению, пока мы не можем на 100 процентов удовлетворить возросший перед праздником спрос жителей области. Но мы над этим работаем и развиваем производство, – рассказал Сергей Добреля.

Птицефабрика «Островная» ежедневно отправляет в торговлю около 300 тысяч штук куриного яйца. Показатель обеспеченности этим продуктом в регионе самый высокий на Дальнем Востоке – 94,7 процента. Цена за один десяток в зависимости от категории- от 73 до 98 рублей.

Как сообщили на птицефабрике, в субботу губернатор Валерий Лимаренко проверил работу фирменной сети птицефабрики и обсудил с руководством предприятия планы по развитию розничной сети и увеличению ритмичности поставок.