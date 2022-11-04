Птицефабрика «Островная» возобновила продажу куриного яйца

После проведения комплекса мероприятий по исследованию птиц- несушек, возобновлены отпуск и реализация через торговую сеть яиц. В образцах биологического материала несушек вируса гриппа птиц НЕ ВЫЯВЛЕНО, сообщили на птицефабрике. Это стало возможным благодаря тому, что на предприятии производство осуществляется на двух площадках: бройлерной и яичной. Эти площадки удалены друг от друга на расстоянии нескольких километров.

В соответствии с планом мероприятий по ликвидации эпизодического очага высокопатогенного гриппа птиц, который утверждён областным агентством ветеринарии и племенного животноводства, на птицефабрике продолжается проведение соответствующих мероприятий. Работа ведется на территории бройлерной площадки.

❗️Продажа куриного яйца населению осуществляется с разрешения соответствующих контролирующих органов

Подробнее: https://ostrovnaya.ru/lenta-sobytij/422-ptitsefabrika-ostrovnaya-vozobnovila-prodazhu-kurinogo-yajtsa