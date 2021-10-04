Птицы летят в облаках… Выставка корейской коллекции из собрания областного художественного музея

Экспозиция, развернутая в большом зале областного художественного музея, посвящена 125-летию музейного дела на Сахалине и 30-летию начала формирования корейской коллекции.

За три десятилетия собрано более 700 музейных предметов: живопись, графика, костюмы, ювелирные украшения, декоративно-прикладные изделия мастеров Республики Корея и КНДР. Более 170 произведений представлены на выставке.

Она открывается работой И Чоль Су (Республика Корея) «Небесный путь, где парят птицы», давшей название экспозиции. «Птицы парят в облаках туда и обратно, туда и обратно… Парят без ненависти, раздоров или тоски».

Образ птиц, как символ свободного парения, осваивающих любые пространства и преодолевающих на своем пути трудности, сродни искусству, для которого не существует границ.

Как отметила куратор выставки главный научный сотрудник областного художественного музея Ольга Хай, корейская коллекция начала формироваться с августа 1990 года. Тогда в Южно-Сахалинске состоялась первая выставка современного искусства КНДР из творческого объединения «Мансудэ» (г. Пхеньян).

Более 100 предметов с той выставки стали постоянно действующей экспозицией сахалинского музея. Пейзажная живопись, каллиграфия, керамика, фарфор, художественная вышивка, лаковая мебель, резной камень – в разнообразии видов изобразительного и прикладного искусства открывался мир национального художественно-эстетического мышления.

В дальнейшем корейский раздел музея неоднократно пополнялся. В коллекцию вошли работы современных авторов, а также копии известных фрагментов фресковой живописи периода Когур¸ (IV – VII вв.), произведений классиков корейской академической школы периода Чосон (XIV – нач. ХХ вв.), работ новатора корейской живописи Чон Сона (1679 – 1759), альбомных листов художника реалистического направления Ким Хон До (1745 – 1816), портретной живописи членов Академии Тохвасо, выполненные в 1960-е годы профессиональными живописцами.

С установлением культурных связей с Республикой Корея стали проходить выставки мастеров юга полуострова. Часть экспонатов авторы дарили сахалинскому музею. Так, в фондах учреждения появились современные образцы исторических корейских костюмов, праздничные детские костюмы, произведения каллиграфии Бён Чхан Хона, декоративно-станковые композиции Бён Чжин Сэна, керамические сосуды онги для хранения пасты, чашки сабаль, воздушные змеи ¸н, смешные и пугающие маски хахве. В авторских работах декоративно-прикладного искусства заложены философско-религиозные, обрядовые, этические и эстетические представления национального мировоззрения.

По инициативе общественного деятеля, мецената Ким Джун Че (г. Кванджу) сахалинский музей получил в дар более 50 предметов произведений каллиграфии, живописи, керамики.

Выставка «Птицы летят в облаках…» впечатляет своим разнообразием. Здесь представлены все жанры корейского искусства.

Совместная композиция на дереве «Х¸» каллиграфов, мастеров согак (создание произведений каллиграфии на камне и дереве) Бён Чхан Хона и Бён Чжин Сэна (Республика Корея) посвящена важнейшей заповеди конфуцианства. Главным смыслом человеческого бытия и основой семьи Конфуций считал сяо (по-корейски х¸) – сыновнюю почтительность. Х¸ была одним из трех главных устоев, на которых основывалась человеческая мораль: 1) подданный служит государю; 2) сын служит отцу; 3) жена служит мужу.

Графический лист «О, цветы в холодный день!» И Чоль Су (Республика Корея) является своеобразным символом настроений корейского народа, традиционно жившего мирным трудом. В ХIХ в. в Корее было движение «донхак», и цветок чиндолле был символом этого движения. В голодные времена цветы чиндолле были спасением для крестьян.

В экспозиции есть красочные живописные пейзажи. В старину пейзажная живопись называлась сансухва (горы – воды). Все горы Кореи вместе представлялись одним живым гигантским деревом. А гора Пэктусан (белоголовая гора) для корейцев с древнейших времен считалась священной. Она самая высокая на полуострове – 2744 м, находится на севере, цепь горных вершин соединяется с другими горами и спускается на восток и далее на юг. «Главному предку» всех гор посвящена работа Ли Гён Нама (КНДР). Особое очарование и красоту Пэктусану придает озеро Чхончжи (небесное озеро), расположенное в кратере потухшего вулкана. Известный русский путешественник Н. Гарин-Михайловский нашел такие слова для Чхончжи: «Как самый лучший изумруд сверкало это зеленое, прозрачное, чудное озеро, все окруженное черными, иззубренными замками или развалинами этих замков».

На стенах выставочного зала музея соседствуют произведения, продолжающие развитие старинного народного промысла (художественная вышивка на шелке – «Прыжок тигра» Пак Чхон Ми из КНДР; инкрустация перламутром по дереву – панно «Цветущая слива» Пак Чхан Хо из КНДР), с новой живописью. Таковы, к примеру, «Утки на реке Тэдон». Автор картины У Чхоль Мин (КНДР) с эффектной «бархатистой» фактурой является последователем художника Син Бон Хва, первооткрывателя «живописи драгоценного камня», завоевавшего в 1983 году в Пекине на международной выставке Гран-при за изобретение новой живописи. Используя растертые полудрагоценные камни, художники этого направления при помощи распыления на клеевую основу наносят на клеенку или пластик слой за слоем «каменные краски», создавая реалистичные по своей художественной образности драгоценно мерцающие полотна.

Есть в экспозиции работы, которые сопровождаются стихами в переводе сахалинского литератора Романа Хе. Это «Цветы сливы» и «Два бутона хризантемы» Хан Сан Ун (Республика Корея).

Или «Игра на комунго под лугой» Чо Чан Хёна (Республика Корея).

«Взял в руки комунго –

и взошла луна!

Тронул я струны –

белое возникло облако!

В мелодию летней ночи

Погружен весь мир…».

Это образец живописи «ученых-литераторов» (по-корейски мунинхва). Как художественное явление возникло в Корее в ХV в. и сегодня имеет последователей. Они продолжают осуществлять идею единства поэзии, каллиграфии и живописи (по-корейски сисохва), способствуя выражению многогранности таланта художника. Для мастеров характерно использование живописных техник, отличающихся живым, энергичным штрихом и влажным тушевым размывом.

Выставка будет работать до 22 октября. Успейте посмотреть удивительные произведения. Как отмечал известный мастер ксилографии И Чоль Су (Республика Корея), «В дальнем странствии птицы летят все вместе, и, в то же время, каждая летит сама по себе» (работа «Птицы в дальнем странствии»). Так и экспонаты выставки: один уникальнее другого, а вместе представляют единое целое.

Людмила БЕРКОВИЧ.