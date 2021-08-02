Пуганая птица самолета боится. На Сахалине есть специалисты, отпугивающие пернатых в целях безопасности

Интересные подробности о работе службы, ответственной за орнитологическую безопасность полетов в аэропорту Юж­­но-Са­­халинска, рассказал почетный работник воздушного транспорта министерства транспорта РФ старший инженер Сталий Коняшов.

– Сталий Энгельсович, чем опасны птицы для воздушных судов?

– Опасность для пассажиров и экипажей существует во время взлета и посадки, когда возрастает вероятность столкновения самолетов с крупными птицами. Одна из главных ветвей миграции птиц в регионе как раз проходит над Сахалином. Казалось бы, почему им не лететь на Камчатку вдоль Курильских островов? Есть, где отдохнуть и покормиться. Нет, они сначала достигают Сахалина, пролетают над аэродромом, затем удаляются на север и через полуостров Шмидта летят на Камчатку.

Но не любая птица представляет угрозу для воздушного судна, а только та, вес которой превышает 300 граммов. Местные птицы практически не сталкиваются с самолетами, сторонятся их. А вот, к примеру, птенцы большеклювых ворон, только-только вставшие на крыло, могут пролететь над аэродромом. В августе прошлого года двое воронят погибли от удара о корпус аэробуса А320.

– Почему птицы «любят» аэропорты?

– Открытые пространства удобны для гнездования полевых птиц и для охоты хищных пернатых на тех же пичуг и мышей. В аэропорт могут залетать коршуны, орланы-белохвосты, канюки. А еще это место отдыха и кормежки мигрирующих уток, гусей, лебедей. Самолет при взлете и посадке сбивает насекомых в кучи. Птицы бегают по полосе за кузнечиками, которых в траве не увидеть, щелкают их только так.

Когда белопоясные стрижи прилетали мошкару колотить, мы скашивали и убирали цветущие мятликовые травы.

Стрижам приходилось искать мошкару в другом месте. Казалось бы, трава – лучший вариант, в высокие ее заросли не сядет никакая птица, боясь нападения лис и собак. Однако, скашивая траву, мы создаем пространство, где можно поживиться другим птицам, к примеру, воронам. Косилка прошла, задавила лягушонка, мышку-полевку – вороны подбирают. Сейчас у них подрастают птенцы. Скоро родители приведут сюда свои выводки охотиться на насекомых. Надо решать, как выпроводить непрошеных гостей.

– И как давно существует ваше подразделение?

– В России только международные аэропорты имеют в штате специалистов по орнитологическому обеспечению безопасности полетов. У аэропорта Южно-Сахалинска до 1991 года не было такого статуса, и никто не занимался этим делом. Но даже после этой даты служба еще несколько лет оставалась неукомплектованной. С 2003-го обязанность заниматься орнитологической безопасностью полетов возложили на меня по совместительству.

Учился в процессе работы, изучал документы и рекомендации мировой практики, опыт аналогичных служб в аэропортах Республики Кореи и Японии. Орнитологические обследования я провожу ежедневно. За консультации благодарен профессиональному орнитологу Андрею Здорикову. Он прекрасно понимает, что нужно для эффективной работы нашей службы, помогает в расследовании внештатных ситуаций.

Вместе мы наблюдали за тем, как перемещаются птицы, фиксировали их поведение, траектории полета, видовой состав – и визуально, и по голосам. Теперь точно знаем, как и когда пролетают живущие на местных болотах и речках птицы, где они питаются. Знание всех тонкостей орнитологической работы дает результаты.

– Каким оборудованием пользуетесь?

– Специальной аппаратурой для сбережения птиц и их отпугивания. Раньше чайки летали над бетонкой, садились на взлетно-посадочную полосу, так ребята чуть ли не палками их отгоняли. Тогда на подмосковном авиазаводе мы купили электронную биоакустическую установку, на чипы которой записаны оружейные выстрелы – одиночные и дуплетом, а также голоса встревоженных хищных птиц. В радиусе 700 – 720 метров птицы слышат «выстрелы», сворачивают в сторону почти в километре от взлетно-посадочной полосы. Сигналы, имитирующие звуки хищных птиц – сарыча, канюка, действуют ничуть не меньше.

Кроме того, установка точно имитирует крик раненой птицы. Я опробовал его на свалке, где кормятся большеклювые вороны. Выставил динамики для усиления, включил звук. Вороны слетелись на деревья вокруг машины. Ветки ломались под их тяжестью. Все были готовы помочь раненой птице, без боязни наброситься на машину, разодрать ее в клочья. Вороны – умницы, быстро понимают, что мы хитрим… Обижаются, но все равно летят к нам. Тогда включаю динамики, они разлетаются по сторонам – аэродром чист.

Раньше с заливов Анива и Мордвинова к нам устремлялись чайки, теперь этого нет. Вороны их не пропускают как конкурентов и с утками «разбираются». Иногда жалобы от пассажиров слышим, мол, что там за «стрельба» на аэродроме. Объясняем, что это всего лишь имитация, обеспечивающая безопасность полетов.

– В какие сезоны орнитологическая служба аэропорта наиболее востребована?

– Объем работы зависит от времени года. Особенно ее много в период миграции птиц с мест гнездования на территорию зимовки и обратно. Весенний и осенний пролеты длятся по три месяца. В какие-то дни больше, в какие-то меньше. Врубаем «пушки», задираем их вверх – «канонада» стоит, как в сезон охоты. Погода влияет на интенсивность полетов птиц. В сильный дождь они сидят на деревьях. Если ливень затяжной, все равно летят, им кормиться надо.

– Есть ли что-то неожиданное в том, как птицы реагируют на те или иные ситуации?

– Если бы мы сейчас проехали на аэродром, вы бы ни одной вороны не увидели. Как мы этого добились? Установили в южной и северной части летного поля две так называемые «скандинавские ловушки» – металлические каркасы, обтянутые сеткой-рабицей. Сверху оставили узкую щель, на которую положили длинную лестницу.

Внутри каждой клетки – стол, корыто с водой, насесты. Кладем на стол пакеты с сухарями. Сами прячемся за стартовый диспетчерский пункт и ждем, как поведут себя вороны. Какое-то время ни одной не видно. Вдруг слышим: одна каркнула и уселась на ловушку. Прилетает другая ворона и тоже спокойно садится на ловушку. Смотрит, проверяет, а затем складывает крылья и через щель ныряет в клетку. Разодрала пакет, а там харчи. Кричит что-то. Та, что наверху, каркает, будто полком командует.

И вот слетается десятка полтора ворон, все лезут в ловушку кормиться. Выскакиваю из машины, бегу дергать лестницу за веревку, чтобы поперек встала и птицы не улетели…

Вечером собираю ворон в мешок, отвожу подальше в лес и отпускаю – птица разберется что к чему. Сейчас их там целая колония, все здоровые. Быстро на новом месте размножились. В настоящее время такие ловушки не используем – это уже часть истории островной авиации.

Раньше аэродромная служба тоже гоняла ворон на машине. Так после того, как автомобиль уезжал, птицы начинали бросать щебень на взлетно-посадочную полосу. А потом садились неподалеку и смотрели, как работники аэродромной службы собирают камни. Наверное, им было весело оттого, что они напакостили.

Раньше поодиночке, а сейчас стаями к нам прилетает много серых и белых цапель – их численность заметно возросла. Мы их не трогали, следили за поведением. Как только мощный самолет взлетает, они заранее улетают на Сусую. Думаю, птицы обладают элементами мышления. Молодняк только, пожалуй, не отличается смекалкой.

Белолобые гуси как-то удивили – прилетели откуда их никто не ждал (там «пушки» стоят с двух сторон). Но птицы нашли лазейку между установками. Хорошо, мы вовремя увидели, приняли меры. Вообще, биология птиц до конца не изучена. Здесь пытливый ум ждет немало интересных открытий.

– Можно ли сказать, что птицы знают вас в лицо?

– Думаю, что можно. Обычно мы перемещаемся на машине по объездной дороге или стоим по краям посадочной полосы. Не раз наблюдал: едет машина службы авиационной безопасности, а вороны как сидели, так и сидят – клюют что-то, не обращают внимания. Я еду – вороны, завидев машину, разом поднимаются на крыло. Возможно, рефлекс срабатывает на звук мотора автомобиля. Узнают, кто едет, надо убираться, пока пальба не началась. Поездил по аэродрому, и все – их нет…

– Не планируете ли вы использовать хищных птиц для патрулирования территории?

– Помимо технических средств, в аэропортах страны и мира отпугивать вездесущих пернатых помогают хищные птицы – специально обученные соколы и ястребы. В крупных зарубежных аэропортах стали использовать беспилотники в образе хищных птиц, они круглосуточно патрулируют воздушную гавань.

Содержать, тренировать и использовать на объектах гражданской авиации хищных птиц – большое искусство и немалый труд. Возможно, в будущем мы освоим и это направление нашей работы.

Петр Пасюков.

Справка

За заслуги в развитии гражданской авиации за время работы на Сахалине Сталий Коняшов награжден знаками «Отличник воздушного транспорта», «За безаварийный налет часов».