Пулемётчики Осоавиахима. Оборонная работа

Организации Осоавиахима нашей области только в 1944 году подготовили тысячи пулемётчиков, связистов, шоферов и бойцов других военных специальностей. Среди районов первое место занимает Широкопадинский. Здесь часто проводятся массовые выходы населения в противогазах. Инструктор-общественник Широкопадинского рыбозавода т. Шуклина Е. лично подготовила 85 значкистов противовоздушной и химической обороны. Военрук Дербинской средней школы т. Баден в 1944 году подготовил во внешкольное время 150 станковых и ручных пулемётчиков. Сейчас обучает 20 человек шофёрскому делу и 45 человек пулемётному.

В этот день 80 лет назад

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 28 февраля овладели городами Нойштеттин и Прехлау в Померании, с боями заняли ещё более 50 других населённых пунктов.

В районе Бреслау наши войска вели бои по уничтожению окружённой в городе группировки противника. Были заняты пригород, металлургический и газовый заводы.

На территории Чехо­словакии наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, с боями заняли семь населённых пунктов.

За 27 февраля на всех фронтах уничтожено 29 немецких танков, сбито 6 самолётов противника.

Тыл – фронту