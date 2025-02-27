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Летопись Победы в «СовСахе»

Пулемётчики Осоавиахима. Оборонная работа

ОСОАВИАХИМ. Фото: artillery-museum.ru

Организации Осоавиахима нашей области только в 1944 году подготовили тысячи пулемётчиков, связистов, шоферов и бойцов других военных специальностей. Среди районов первое место занимает Широкопадинский. Здесь часто проводятся массовые выходы населения в противогазах. Инструктор-общественник Широкопадинского рыбозавода т. Шуклина Е. лично подготовила 85 значкистов противовоздушной и химической обороны. Военрук Дербинской средней школы т. Баден в 1944 году подготовил во внешкольное время 150 станковых и ручных пулемётчиков. Сейчас обучает 20 человек шофёрскому делу и 45 человек пулемётному.

В этот день 80 лет назад

  • Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 28 февраля овладели городами Нойштеттин и Прехлау в Померании, с боями заняли ещё более 50 других населённых пунктов.
  • В районе Бреслау наши войска вели бои по уничтожению окружённой в городе группировки противника. Были заняты пригород, металлургический и газовый заводы.
  • На территории Чехо­словакии наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, с боями заняли семь населённых пунктов.
  • За 27 февраля на всех фронтах уничтожено 29 немецких танков, сбито 6 самолётов противника.

Тыл – фронту

  • Колхоз «Труд» Александровского района за годы войны, несмотря на трудности, уменьшение числа рабочих рук, увеличил посевные площади на 16 проц., намного увеличил валовой сбор сельхозпродуктов. В 1944-м колхоз сдал государству 3363 центнера картофеля и овощей.
  • На шахте «Макарьевка» рабочие вносят свой вклад в победу, ежедневно перевыполняя нормы. В том числе женщины. Это отгребщица Ахмадаева, пришедшая на предприятие в начале войны. Её подруга Тимофеева. Откатчица Кочкина, заменившая ушедшего на фронт мужа. Два забойщика, тт. Сходнев и Митусов, отказались от помощи третьего забойщика и справляются со всеми работами вдвоём.
  • Самоотверженно трудятся на подлёдном лове рыбаки, стремясь дать как можно больше рыбы стране и фронту. В колхозе «Красный Сахалин» звено  тов. Носкова выловило 400 центнеров наваги при месячном плане 200 центнеров. Звено тов. Мершенева дало сверх плана 128 центнеров. В колхозе «Китобой» звенья тт. Лунёва, Семенихина и Бабиченко вместо 20 центнеров выловили 140 центнеров наваги. Бригада тов. Кичкина из колхоза «Красный Байкал» уже выполнила квартальный план по добыче рыбы.
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