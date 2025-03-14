Пургу принес приморский гость

Виновник снегопада, обрушившегося на Сахалин 13 марта, – неглубокий, но большой и очень неторопливый циклон с материка. В наши широты эта атмосферная воронка пожаловала с севера Японского моря через Приморье. По пути следования она набрала достаточно много влаги, этим и объясняется приличное количество выпавших осадков.

Как сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы, за день 13-го и ночь на 14-е марта в Корсакове выпало 55%, а в Южно-Сахалинске примерно 31% от месячной нормы осадков, и это не предел – снег продолжил идти. Циклон принес собой ветреную погоду: порывы ветра достигали скорости 18 – 23 метров в секунду.

Какую погоду ожидать на предстоящие выходные? В ночь на субботу на Сахалине стихия понемногу будет сбавлять обороты. Циклон медленно сместится к Курильским островам и затем отправится в Тихий океан.

Днем в субботу местами еще будут наблюдаться остаточные явления, временами может идти снег. Об окончательном уходе циклона будет свидетельствовать похолодание. На юге Сахалина столбик термометра будет опускаться до -7°…-12°, а в центральной части и на севере острова в отдельные дни и до -25°. По большому счету, зима еще не покинула пределы островной области.

Начало следующей рабочей недели на Сахалине будет относительно спокойным, без подобных погодных сюрпризов, а на Южных Курилах ожидают усиление ветра и снегопады, временами сильные.

Ярослав САФОНОВ.