Пушистая книга сказок. Южно-сахалинцы могут посмотреть на гобелены в уникальной технике

Старинная техника мокрого валяния из шерсти популярна у рукодельниц, но работы южно-сахалинки, члена союза художников России Наталии Крушановой поражают своей разноплановостью сюжетов.

Для создания гобелена, по словам художницы, требуется шерсть (или, как ласково она называет, шерстка), мыльный раствор и собственные золотые руки. Каждый миллиметр шерсти надо повалять рукой раз сто — и готово. Для Наталии валяние — та же живопись по шерсти, нити — те же краски, только теплые и пушистые.

— Мои гобелены получаются из любого события и впечатления, — рассказывает художница. — Например, вдохновением для создания триптиха «Сны Охотского моря» стала морская капуста.

Ее первое большое валяное полотно — «Старый город». В него вплелись воспоминания Наталии о собственном детстве на улице Артиллерийской вблизи нынешнего «Дома торговли» в Южно-Сахалинске — с деревянными домиками, сарайчиками, голубятнями.

Все эти работы выставлены в бизнес-центре «Сфера». «Старый квартал», на котором изображен сказочный дом. «Папоротник». Для полотна использовалась техника объемной шерсти, поэтому кажется, что растение стремится сбежать с картины.

— Мокрым валянием шерсти я занимаюсь больше 15 лет, — рассказала Наталия Крушанова. — Кроме этого, работаю с живописью и графикой.

В Южно-Сахалинск художница переехала в 1990 году. В 2004-м она окончила Сахалинское училище искусств, отделение «Дизайн». С 2000-го работала преподавателем в детской художественной школе.

Еще одно увлечение Наталии Крушановой — куклы. Удивительно, но основу для них она делает из упаковки для яиц. Куклы создаются семьями и вдохновением для них служат разные мотивы. Например, герои ее любимого Чехова — «Анна на шее», «Человек в футляре», «Толстый и Тонкий».

Конкурс на космическую тему, который однажды запустил областной художественный музей, послужил идеей «рождения» куклы «Черная дыра». Кстати, эта работа стала победителем на престижной международной выставке «Время кукол-2011». Теперь она экспонируется в московской галерее «Пространство кукол».

Работы Наталии Крушановой создают особенную вселенную — веселую, милую, родную. Из ее гобеленов складывается целая книга сказок — о родном городе Южно-Сахалинске, чудесных зверушках и рыбках, мечтах и снах.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.