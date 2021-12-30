Пушистая традиция. Когда детские мечты сбываются

В России восстановилась добрая традиция — общество, власть и предпринимательское сообщество исполняют новогодние мечты детворы на благотворительных елках.

Планшет для Лизы

Алексей Белик, председатель регионального правительства, снял с новогодней елки шарик с желанием пятилетней Лизы из села Стародубского — теперь у девочки есть планшет.

В 2017 году Лизе поставили страшные диагнозы: ДЦП, грубая задержка ПМР. В следующем году начались ежегодные поездки ребенка на реабилитацию в Хабаровск. В очередной визит в соседний регион ребенок возьмет с собой любимые мультфильмы, с которыми скоротает время в самолете и больнице.

В 2020 году семья девочки переехала в новый дом в рыбацком селе Долинского района — областное правительство помогло. В новой квартире на ул. Набережной у девочки и брата есть собственные комнаты.

По русскому обычаю

Традиции новогодних (точнее, рождественских) елок привились в России в середине ХIХ века. Первое время украшенные деревья оставались исключительно праздничными. Но со временем рождественские утренники превратились в благотворительные мероприятия для детей бедных семей.

Во время первой мировой войны рождественские елки были временно запрещены как «вражеский обычай» (мода на украшение хвойных деревьев пришла к нам из Германии). После революции с елками боролись как с буржуазным или аристократическим пережитком.

К концу 1930-х анти-рождественская кампания в СССР пошла на спад: в номере от 26 декабря 1936 года «Советский Сахалин» запросто публиковал заметку о елке в Благовещенске и звал трудящихся на новогодний карнавал-маскарад в театр Александровска-Сахалинского.

В последние годы пушистых красавиц вновь мобилизовали исполнять конкретные желания.

Гитара для Риммы

Римме Воробьевой восемь лет, она мечтает научиться играть на гитаре и заниматься музыкой. Сенатор Григорий Карасин, представитель области в Совете Федерации, помог девочке сделать первый шаг в этом.

Теперь у Риммы есть гитара, а значит, дело за малым — учиться, учиться и еще раз учиться. Григорий Карасин договорился через два месяца спеть с юной гитаристкой дуэтом.

По словам сенатора, «елка желаний» дарит нам возможность исполнить чью-то мечту, а мечтателям создает праздничное настроение и помогает укрепить веру в добро.

В Южном свои елки

В областной столице свои традиции. На минувшей неделе мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин ходил в магазин канцелярских товаров, чтобы лично выбрать подарок школьнице.

— Для «Городской елки добра» собирали заявки по школам, — объяснили мне в пресс-службе мэрии. — Мы принимаем и звонки, но это не основной источник. Собрали желания тридцати школьников, больше пятидесяти дошколят, есть еще порядка двадцати заявок. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей, активные участники социальных акций. Единственное ограничение в желаниях: это должно помочь ребенку развиваться и стать лучше.

Дети хотят получить наборы для творчества, профессиональные кроссовки для занятий, планшеты для учебы, гитары, синтезаторы.

Набор для творчества из рук мэра получила Юлия Журавлева — пятиклассница городского лицея № 2. Юля побеждает в олимпиадах, занимается айкидо, помогает бездомным животным. И очень любит рисовать.

Подарки школьникам передавали председатель и депутаты областной думы, чиновники городских и федеральных ведомств, общественники и предприниматели.

Добро идет по городу

27 декабря в Южно-Сахалинске подарки получили дошколята. А 28-го делегация городской власти вручила подарок 86-летней бабушке.

У «Городской елки добра» сразу появились спонсоры.

— Нам звонят с предложениями, — рассказала Наталья Авраменко, сотрудник пресс-службы администрации Южно-Сахалинска. — Объясняют, что у них есть такой-то бюджет и они хотят помочь ребенку, или пожилой женщине, или нуждающейся семье, или решить адресную проблему.

— А журналисты не входят в вашу программу? — с надеждой на новогоднее чудо спросил я. — Можно исполнить мечту сотрудников редакции?

Увы, нам подарков не заготовили. Впрочем, обещали помочь с запросами и получением информации. И этого достаточно, а подарки пусть достанутся тем, кто острее прочих нуждается в настоящем новогоднем волшебстве.

Николай Шелепов.