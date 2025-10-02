Пушистый может стать Звёздным благодаря имени космонавта Беляева

Аэродром Пушистый в Корсаковском районе в этом году обрёл статус первого в России официального дронопорта. Есть у него аэронавигационный паспорт от Росавиации, удостоверяющий, что эта посадочная площадка предназначена для эксплуатации только беспилотных воздушных судов.

Как рассказал генеральный директор компании «Аврора – Беспилотные авиационные системы» Дмитрий Третьяков, здесь создаётся полноценная инфраструктура для регулярных и безопасных полётов дронов. Со временем они будут интегрированы в транспортную систему страны.

Однако Пушистый интересен не только перспективами развития беспилотной авиации. Можно сказать, у региона появилась универсальная экспозиционная площадка, своего рода центр притяжения для специалистов из разных сфер деятельности.

На минувшей неделе на Пушистом проходила международная конференция по нефти и газу, а ещё раньше работали выставки. Здесь проходят фестивали «Крылья Сахалина» и выступления по техническим видам спорта…

Построенный здесь ещё в 1943 году японский военный аэродром после капитуляции императорской армии был местом базирования авиации Военно-Морского Флота СССР до 1995 года. А восемь лет назад обрёл статус посадочной площадки гражданской авиации. В советское время радиопозывным аэродрома было слово «пушистый». Это название решили сохранить в топонимике дронопорта.

Как видим, у Пушистого интересное прошлое и не менее интересное будущее. Возможно, со временем здесь появится музей с уникальными экспонатами. Хорошо бы, чтобы и факту о лётчике-космонавте Павле Беляеве, о котором мы расскажем, нашлось место в исторической хронике. Впрочем, можно и не ждать, когда откроется музей, а гораздо раньше оформить стенд, рассказывающий об этом уникальном человеке.

Мало кому известно, но 20-летний выпускник Ейского лётного училища младший лейтенант Беляев участвовал в войне с императорской Японией. С 9 августа по 3 сентября 1945 года в составе 3-й авиационной эскадрильи 19-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота в группе из девяти самолётов он прикрывал бомбардировщики Пе-2 от японских истребителей. Происходило это во время налётов наших лётчиков на японские военные объекты в корейских портах Сейсин, Юкеи, Расин, Гензан. Павел Беляев успешно приближал победу. Подтверждение тому – медали «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

После войны и до 1959 года лётчик служил в ВВС Тихоокеанского флота. Освоил десятки типов самолётов, налетал более 500 часов. Про хладнокровие Беляева ходили легенды. Однажды во время перелёта с аэродрома Пушистый на материк у самолёта забарахлил двигатель, вероятно, из-за нехватки топлива. Оно по какой-то причине практически перестало поступать в двигатель. Посадка на воду была невозможна.

Беляев дёрнул рукоятку альвеерного насоса, и мотор сразу заработал увереннее. Тогда лётчик одной рукой стал качать топливо, а другой управлять самолётом, что никакими инструкциями не предусмотрено. Рука немела. Беляев продолжал лететь. Когда он совершил посадку, рука повисла плетью. То, что сделал молодой офицер, казалось нереальным, но он справился. Сберёг машину и остался в живых.

Умение Павла ликвидировать экстремальные ситуации в воздухе послужило одним из поводов для зачисления его в первый отряд космонавтов. Это же умение сослужило добрую службу экипажу космического корабля «Восход-2», с которого Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос. Тогда при возвращении на Землю отказала система автоматического управления кораблём, и командир Павел Беляев произвёл посадку в ручном режиме, чего никто до него не делал…

В дальнейшем к государственным наградам лётчика-космонавта прибавились ордена Красного Знамени и Ленина, а также медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

Добрую память оставил о себе этот человек, полковник, заслуженный мастер спорта СССР, проживший всего 44 года. Соотечественники увековечили его имя в названии улиц и площадей, кратера вулкана на Луне. А в Солнечной системе есть даже малая планета с именем Павла Беляева. Было бы замечательно, если бы в этом ряду появился и дронопорт Пушистый. Ведь отважный лётчик оттачивал здесь лётное мастерство и, как оказалось, со временем выстроил свою дорогу в космос.

Людмила Степанец.

