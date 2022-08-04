Пусть будет больше счастливых людей! Такова суть областного благотворительного проекта «Добрые дела карты сахалинца»

Помните, о чем пела вредная старуха Шапокляк из мультфильма про крокодила Гену? «Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя…».

Эта одиозная героиня произведений Эдуарда Успенского явно бы разочаровалась, узнав о благотворительной практике островитян, встречающей полную поддержку правительства области и губернатора Валерия Лимаренко.

С мая по октябрь 2022 года в помощь малообеспеченным на островах реализуется проект «Добрые дела карты сахалинца». Бизнесмены, предприниматели, депутаты, общественники и представители местной власти сообща решают жизненно важные проблемы людей.

К примеру, в Анивском районе 70 семей нуждаются в особой помощи. По словам мэра Светланы Швец, иногда за счет местного бюджета и полномочий властей нельзя решить тот или иной вопрос. Тогда поддержку оказывают предприниматели, благотворители. Они уже помогли анивчанам с ремонтом, приобретением мебели, бытовой техники и компьютеров для школьников. Многодетная семья из Долинска очень обрадовалась подарку добрых и заботливых людей. Теперь у нее есть возможность смотреть фильмы и интересные передачи по новенькому телевизору.

Недавно, проводя прием сахалинцев, губернатор узнал о трудной жизненной ситуации в семье Головач из Анивы. Валерий работает слесарем. Его супруга Александра – штукатур-маляр, но пока занята воспитанием дочери и двоих сыновей, а также волонтерством. Быт в этой семье как следует не налажен. Так что в рамках проекта «Добрые дела…» Александре и Валерию оказана помощь, в частности, приобретена электрическая плита.

Местные власти в ближайшее время помогут Александре трудоустроиться, следовательно, доход семьи увеличится, и качество жизни молодых станет иным.

Примечательно, что благотворители оказывают адресную помощь, исходя из насущных потребностей многодетных и малообеспеченных семей. Организаторы этой доброй инициативы задумали осенью отметить тех, «кто людям помогает и не тратит время зря». Они учредили конкурс благотворителей, в финале которого победителей и лауреатов определят сами сахалинцы и курильчане. Тогда-то мы и узнаем имена самых щедрых меценатов и волонтеров.

Елизавета Андреева.